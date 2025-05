Scambio tra bomber e addio Juventus: ecco Osimhen

Il centravanti ancora di proprietà del Napoli può regalare un nuovo attaccante agli azzurri: Giuntoli spiazzato

Tra i nomi più caldi della sessione di calciomercato che sta per iniziare, c’è ovviamente il nome di Victor Osimhen. Il nigeriano, dopo l’annata al Galatasaray, ha confermato le sue grandi doti realizzative e sarà preso d’assalto dai club più importanti, che lotteranno per accaparrarselo. Con il Napoli a valutare le offerte che arriveranno per cercare di massimizzare gli effetti della sua cessione.

Dopo il mercato totalmente in stallo, lo scorso anno, con l’abbassamento della clausola rescissoria i tempi per la sua cessione definitiva sono maturi.

Sogna di mettere le mani su di lui la Juventus, con Giuntoli che lo vorrebbe di nuovo alle sue dipendenze, ma si tratta di un affare difficile per tanti motivi. Per il verosimile ‘veto’ del Napoli e per la tanta concorrenza in corsa. A questo proposito, l’irruzione di un altro top club può cambiare tutto. Attenzione allo scambio che può fare felici i partenopei e bruciare le chances dei bianconeri.

Liverpool su Osimhen: Nunez proposto come contropartita al Napoli

Tra i club interessati a Osimhen, non va dimenticato il Liverpool, che può cercare di far saltare il banco inserendo nell’affare Darwin Nunez.

L’uruguaiano è uno dei profili che il Napoli sta seguendo per rinforzare l’attacco nella prossima stagione. Nell’annata dei ‘Reds’ campioni d’Inghilterra, non ha trovato molta gloria nella squadra di Slot, che lo lascerebbe andare senza rimpianti. Il ‘Liverpool Echo’ rilancia l’ipotesi di uno scambio tra i due giocatori, con un conguaglio cash ulteriore a favore del Napoli, una formula che per gli azzurri potrebbe risultare convincente, ottenendo due obiettivi in uno.