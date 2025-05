Pirola cala il bis: nuovo trionfo con l’Olympiacos

L’ex difensore di Inter, Monza e Salernitana conquista anche la Coppa di Grecia dopo lo scudetto nell’avventura in terra ellenica

Stagione trionfale per Lorenzo Pirola in Grecia. Dopo lo scudetto, l’ex canterano dell’Inter ha conquistato anche la coppa nazionale con la maglia dell’Olympiacos.

La squadra allenata da Mendilibar si è imposta per 2-0 nella finale contro l’OFI Creta, conquistando così la Coppa di Grecia che va a bissare il trionfo di qualche settimana fa in campionato. L’Olympiacos ha dominato in lungo e in largo la scena del calcio greco in questa stagione, con Pirola tra i protagonisti dell’undici ellenico. L’ex difensore di Monza e Salernitana era alla sua prima avventura all’estero e si è ritagliato uno spazio importante con il passare del tempo nello scacchiere di Mendilibar.

Stagione super Pirola in Grecia: adesso l’Europeo con l’Under 21

Specialmente nella seconda parte di stagione, Pirola è diventato un tassello insostituibile dell’Olympiacos che punta sul 23enne difensore anche per il futuro visto il contratto triennale fino al 2027 firmato la scorsa estate dopo il trasferimento dalla Salernitana.

“L’Olympiacos è un club abituato a vincere, questa mentalità la senti già dentro lo spogliatoio. Sono riuscito a impormi giocando quasi tutte le partite, spesso decisive. Lo sento proprio mio questo campionato”, aveva dichiarato Pirola di recente dopo il successo in Super League, il massimo torneo ellenico.

Adesso per il difensore di Carate Brianza, che ha collezionato 33 presenze e quasi 2500 minuti in stagione con l’Olympiacos, si prospetta un Europeo da protagonista anche con la casacca azzurra dell’Under 21 in vista della rassegna continentale che si svolgerà a giugno in Slovacchia.