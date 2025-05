Amelia: “Maldini è la storia del Milan. PSG-Inter? Tiferò Donnarumma”

Le parole dell’ex portiere rossonero al nostro inviato presente alla dodicesima edizione del ‘Memorial Claudio Lippi’

Calciomercato.it è presente alla 12° edizione del ‘Memorial Claudio Lippi’, il giornalista rossonero che dodici anni fa perse la vita in un tragico incidente stradale. Tra i presenti l’ex portiere oggi allenatore Marco Amelia.

RICORDO CLAUDIO LIPPI – “Era una persona e un amico per me e per tutti noi della squadra. Era una gran bella persona e diceva sempre: ‘Qualsiasi cosa succeda sempre col sorriso sulle labbra’”.

MALDINI – “Se a questo Milan manca una figura come Paolo? È la storia del Milan, ho una grande stima di lui come uomo, calciatore e dirigente, ma non so se serve lui o altro. Non stando dentro le mura di Casa Milan non so cosa è successo”.

DONNARUMMA – “Si dice che bisogna tifare una squadra italiana, ma voglio bene a Gigio e quindi farò il tifo per lui. Ho giocato cinque anni nel Milan, per cui mi risulterebbe difficile tifare Inter. Non succederà”.