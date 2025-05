Ryan Friedkin allo stadio per Roma-Milan: “Ranieri grande uomo”. E l’Olimpico fa il record | VIDEO CM.IT – Calciomercato.it

Il vicepresidente giallorosso ha firmato autografi e scattato foto con i tifosi, presente in questa serata così speciale per motivi calcistici e non solo

Sarà una grande serata per la Roma, sicuramente per il numero e il livello delle emozioni che si registreranno. Ma in generale quella col Milan è una partita che passerà alla storia per diversi motivi. Sarà fondamentale per il presente e il futuro dei giallorossi, che cambieranno drasticamente in base al risultato.

Poi c’è l’emozione per l’ultima partita all’Olimpico davanti ai suoi tifosi, da allenatore, per Claudio Ranieri che tra una settimana, nell’ultima a Torino, chiuderà la sua carriera da tecnico a quota 501 panchine in Serie A. Nel momento in cui si decide tutto quanto il futuro della Roma, dallo stadio a ovviamente l’allenatore.

Più che normale la presenza della proprietà allo stadio questa sera, con il vicepresidente Ryan Friedkin arrivato poco prima delle 20, insieme alla compagna e ovviamente la scorta. Che ha tenuto a distanza i giornalisti mentre firmava autografi ai tifosi e scattava foto. “Great man”, ‘grande uomo’, ha detto di mister Ranieri. E poi ha aggiunto “Very happy”, quindi ‘molto felice’ a proposito di questa serata, di questa celebrazione per una leggenda romanista.

E poi ha fatto un cenno col pollice a un tifoso che gli ricordava come stasera, al netto del tributo a Ranieri, bisogna vincere. L’Olimpico si è vestito a festa: “La partita di stasera tra Roma e Milan registrerà infatti il record assoluto di presenze rispetto all’attuale capienza dello Stadio Olimpico: circa 68.100 tifosi. Un dato che supera così quello di Roma-Feyenoord della stagione 2023/24.