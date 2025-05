Roma-Milan, spunta anche lo striscione per Pellegrini: il messaggio bellissimo dai tifosi

In Tribuna Tevere il bel segnale nei confronti del capitano giallorosso che sta vivendo il momento più difficile della sua carriera

All’Olimpico Roma e Milan si sfidano in una partita che può valere tantissimo nella stagione di entrambe le squadre. Una vittoria, visti i risultati che stanno maturando sugli altri campi, direbbe possibilità ancora di Champions ed Europa League per l’una o per l’altra squadra. Come detto, è stato ovviamente il prepartita più intenso degli ultimi anni per l’addio all’Olimpico di mister Claudio Ranieri, celebrato con uno striscione dietro l’altro e una coreografia super della Sud.

Oltre a 68100 spettatori sugli spalti (record storico), in panchina ci sono tutti i calciatori giallorossi compresi gli infortunati. C’è quindi Dybala così come Lorenzo Pellegrini, che si è operato appena due giorni fa alla coscia in Finlandia. Il capitano è tornato subito a Roma e oggi non è voluto ovviamente mancare a questa serata così importante a tutti i livelli. Un momento particolare per il mumero 7, che dovrà stare fuori circa 3-4 mesi e si perderà anche l’inizio della prossima stagione.

Con un contratto in scadenza nel 2026 e un futuro incertissimo, visto che il divorzio resta ipotesi più che possibile. Una stagione difficilissima questa, per lui ancora più che per gli altri, vissuta profondamente. Di certo lo striscione apparso in Tribuna Tevere questa sera lo avrà rinfrancato e non potrebbe essere altrimenti, soprattutto perché era tutt’altro che scontato visto il momento. “Sempre dalla parte dei romanisti… Forza Lorenzo!”, c’è scritto sul messaggio.