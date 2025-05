Roma-Milan, festa in campo per Ranieri: “Infinitamente grazie, ma manca l’ultimo passo”

Il tecnico giallorosso protagonista con i suoi giocatori nel postpartita con il giro di campo e il discorso ai tifosi

La Roma rende omaggio a Claudio Ranieri. Dopo la partita vinta col Milan per 3-1, che mette nelle mani dei giallorossi l’Europa League che ora dipende solo da lei, è scattata la festa in camopo per l’allenatore giallorosso che ha collezionato la sua ultima panchina in carriera all’Olimpico. Prima lo spettacolo nel prepartita con la coreografia mozzafiato, i cori e gli striscioni in tutti i settori dello stadio, poi il pasillo de honor.

Tutti i 68mila tifosi sono rimasti al loro posto, così i giocatori che si sono disposti su due file. Poi le parole dello speaker e la consegna di una miniatura della Lupa Capitolina. Allora Claudio prende in mano il microfono per parlare ai tifosi: “Ricordo che più di 60 anni fa stavo là in mezzo a voi. Io vi ringrazio, vi avevo chiesto aiuto, perché tutti quanti insieme potevamo fare qualcosa di buono. Manca l’ultimo passo, domenica, o giovedì. Sono orgoglioso di questi ragazzi, mi hanno sentito dal primo giorno e non era facile. Ma la cosa più importante è che avete capito che avevamo bisogno del vostro supporto e del vostro amore. Grazie, infinitamente grazie”.

Poi è partito il corteo con il giro di campo, con ‘La leva calcistica del ’68’ di De Gregori in sottofondo e le immagini più belle della sua carriera sui maxischermi. Durante la ‘passeggiata’ di Ranieri e la squadra, con le famiglie in campo, piovono sciarpe e bandiere. E intanto Claudio si batte il petto e saluta i tifosi. Una festa totale.