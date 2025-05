Parma-Napoli, forfait improvviso: Conte perde ancora pezzi

Finale di stagione tormentato per la squadra di Antonio Conte: il tecnico perde pezzi in panchina in Parma-Napoli

Anche a pochi minuti dal match che può valere lo Scudetto, grattacapi per Antonio Conte. Infatti, Noah Okafor salta la sfida Parma-Napoli per un affaticamento muscolare.

Problemi per il tecnico, anche se l’attaccante svizzero ha giocato davvero poco nelle ultime settimane. Quasi un desaparecido, convocato quasi sempre ma mai realmente utilizzato da Antonio Conte. Il tutto è precipitato dopo un infortunio durante l’ultima sosta per gli impegni della Nazionale.

In quella finestra, Okafor avrebbe dovuto aumentare i carichi di lavoro. Purtroppo, la fortuna è stata avversa all’ex Milan. Noah si è infortunato e ha poi faticato a rientrare nelle turnazioni di Conte. L’erede di Kvaratskhelia ha visto campo solo in un quarto d’ora contro il Venezia, in trasferta, dando un pallone al bacio per Simeone, spedito sul fondo.

L’esperienza partenopea è stata praticamente fallimentare per Okafor. E infatti, dopo questi sei mesi di prestito, tornerà al Milan. Il Napoli non ha intenzione di riscattarlo.