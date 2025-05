Parma-Napoli è già bollente: Conte è una furia, poi chiede il rigore

Si alzano subito i decibel della sfida del ‘Tardini’: la reazione del tecnico del Napoli non si è fatta attendere

Approccio importante del Napoli. Pur non creando molte occasioni degne di nota, la compagine di Antonio Conte ha preso in mano le redini del gioco schiacciando i ducali nella propria metà campo. Un avviso ai naviganti degno di nota quello dei partenopei almeno nei primi minuti. I ducali, però, hanno poi preso campo consolidando un possesso non molto pericoloso ma comunque efficace.

La tensione è palpabile. Spartiacque cruciale per la corsa Scudetto, la sfida del ‘Tardini’ è vissuta con trasporto e pathos anche (e soprattutto) da Antonio Conte. Il tecnico del Napoli, che ha cominciato a dare indicazioni ai suoi sin dai primi minuti, ha avuto una reazione rabbiosa a ridosso del quarto d’ora di gioco. Il motivo della reazione di Conte, che ha protestato non solo con Doveri ma anche con il quarto uomo, è da ricondurre ad un fallo su Lukaku di Leoni (con annessa plateale trattenuta) che il tecnico dei partenopei avrebbe voluto che fosse fischiato con anticipo.

Dopo qualche giro di lancette, gli ospiti si sono resi pericolosi dalle parti di Suzuki con un cross tagliato di Politano respinto dal braccio di Balogh che, però, colpisce il pallone quando di fatto è già in scivolata (il braccio dunque, pur non poggiando a terra, funge da appoggio). La decisione – poi confermata dal check del VAR – è stata ‘contestata’ dalla panchina del Napoli – e da Conte in particolare – in modo plateale ma composto. Il gioco è poi normalmente ripartito al 19′.