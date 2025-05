PAGELLE E TABELLINO ROMA-MILAN 3-1: follia Gimenez, Paredes si riscatta

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

La Roma torna subito a vincere dopo il ko di Bergamo e compie un balzo in avanti in classifica non indifferente. Grazie al risultato di San Siro, la Lazio è infatti sorpassata e ora i giallorossi sono quinti, con un piccolo rammarico per la vittoria contemporanea della Juventus che lascia la Champions lontana. Ma a 90 minuti dalla fine la squadra di Ranieri è quinta in classifica e l’Europa League dipende ora solo da lei. Vincendo in casa del Torino sarebbe ufficiale, sperando in un regalino del Venezia che affronterà la Juve.

Pagelle Roma-Milan

Roma

Svilar 7

Celik 6,5

Mancini 7,5

Ndicka 6,5

Saelemaekers 6. Dall’84’ El Shaarawy SV

Koné 7

Cristante 7

TOP Paredes 7. Dal 77′ Gourna-Douath SV

Angeliño 6,5

Soulé 6. Dal 77′ Rensch SV

FLOP Shomurodov 5,5. Dall’84’ Baldanzi SV

Allenatore: Ranieri 7,5

Paredes si riscatta dopo una serie di esclusioni e bocciature, con lo ‘smacco’ della risposta secca di Ranieri che ha sottolineato come le otto partite in cui è stato fuori la Roma ha sempre vinto. Oggi però Leo tira fuori un coniglio dal cilindro di quelli di assoluto prestigio con una super punizione che scaccia i fantasmi di un pareggio clamoroso. Non benissimo Shomurodov, un po’ spuntato ma con pochi palloni giocabili.

Milan

Tomori 4,5

Gabbia 6. Dall’83’ Sottil SV

Pavlovic 5,5

Musah 5

Loftus-Cheek 6. Dal 65’ Fofana 6

Reijnders 6

TOP Alex Jimenez 6,5. Dal 65’ Jovic 5,5

Pulisic 6. Dal 90’ Terracciano SV

Jooa Felix 6,5. Dal 65’ Leao 5,5

FLOP Gimenez 4.

Allenatore: Conceicao 6

Il top di serata è Jimenez. Spostato sulla sinistra per via dell’assenza di Theo Hernandez, lo spagnolo sforna un’ottima prestazione. I difensori giallorossi faticano a contenerlo per via della sua imprevedibilità: va spesso sul fondo, ma fa male soprattutto quando si accentra. Così in un’occasione fa la barba al palo e nell’altra contribuisce alla rete di Joao Felix. Ilcontro è Gimenez: la mezza stagione con la maglia del Milan del centravanti messicano va in archivio con sei gol, di cui cinque in campionato, e tre assist. Ma anche con un rigore sbagliato a Napoli, un rosso procurato ad Empoli e appunto un’espulsione, quella di stasera. Un’espulsione più che sacrosanta, per via di una gomitata inutile a Mancini, che condiziona pesantemente la partita del Milan.

Tabellino Roma-Milan 3-1

Marcatori: 3′ Mancini (R), 39′ Joao Felix (M), 58′ Paredes (R), 87′ Cristante (R)

Ammoniti: 25′ Mancini (R), 44′ Cristante (R), Celik (R), Jimenez (M)

Espulsioni: 20′ Gimenez (M)

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers (dall’84’ El Shaarawy), Koné, Cristante, Paredes (dal 77′ Gourna-Douath), Angeliño; Soulé (dal 77′ Rensch), Shomurodov (dall’84’ Baldanzi). A disposizione: Gollini, De Marzi, Rensch, Hummels, Nelsson, Salah-Eddine, Abdulhamid, Sangaré, Pisilli, Gourna-Douath, Pellegrini, El Shaarawy, Baldanzi, Dybala, Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia (dall’84’ Sottil), Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek (dal 66′ Fofana), Reijnders, Jimenez (dal 66′ Leao); Pulisic (dal 90′ Terracciano), Joao Felix (dal 66′ Jovic); Gimenez. A disposizione: Sportiello, Torriani, Florenzi, Thiaw, Emerson Royal, Terracciano, Fofana, Camarda, Leao, Jovic, Sottil, Abraham. Allenatore: Conceicao.

Arbitro: Piccinini. Assistenti: Carbone-Del Giovane. IV Uomo: Massimi. Var: Dionisi. AVar: Meraviglia.

All’Olimpico questa sera quasi 68143 spettatori, addirittura un record storico in relazione alla capienza dell’Olimpico questa sera: il precedente era relativo a Roma-Feyenoord della stagione 2023/24. Tutti per tifare Roma e ovviamente tributare i loro omaggio a Claudio Ranieri, commosso nel prepartita.