PAGELLE E TABELLINO JUVE-UDINESE 2-0: Nico Gonzalez da Champions, Vlahovic regalo d’addio

Vittoria pesantissima della Juventus contro l’Udinese, la sblocca Nico Gonzalez e la chiude Dusan Vlahovic: la squadra di Tudor si stacca al quarto posto in solitaria e intravede la Champions League

Partita di sofferenza per gli uomini di Tudor, che approcciano bene al match, schiacciano l’Udinese nella propria metà campo per larghi tratti, ma faticano trovare la porta con azioni pericolose.

Ci pensa Nico Gonzalez nella ripresa, con un gol che pesa come un macigno, a regalare la vittoria alla Juventus e il momentaneo quarto posto in solitaria. La Vecchia Signora si è guadagnata così la possibilità di avere il destino nelle proprie mani in vista dell’ultima giornata di campionato. A Venezia, però, servirà una vittoria.

JUVENTUS

DI GREGORIO: 6

ALBERTO COSTA: 7

RENATO VEIGA: 6

KELLY: 5.5

CAMBIASO: 6 (73′ WEAH 6)

LOCATELLI: 6

McKENNIE: 6 (81′ DOUGLAS LUIZ 6)

NICO GONZALEZ: 7

CONCEICAO: 7

YILDIZ: 6.5

KOLO MUANI: 5.5 (73′ VLAHOVIC 7)

ALL. TUDOR: 6.5

UDINESE

OKOYE: 6

KRISTENSEN: 5.5

KABASELE: 6 (76′ GIANNETTI 5.5)

SOLET: 6.5

EHIZIBUE: 6

ZARRAGA: 5.5

KARLSTROM: 5.5

KAMARA: 5.5 (29′ ZEMURA 5.5)

LOVRIC: 5.5 (60′ MODESTO 5.5)

EKKELENKAMP: 6.5 (76′ SANCHEZ 5.5

DAVIS: 5

ALL. RUNJAIC: 6

ARBITRO AYROLDI: 6

Top e Flop di Juventus-Udinese: Nico Gonzalez da Champions, Yildiz impaurito

Top Nico Gonzalez 7: Non una partita perfetta dell’argentino, anzi tanti gli errori e le difficoltà, ma il gol che decide la partita pesa tantissimo. Una rete che vale il quarto posto in solitaria e può essere fondamentale per il raggiungimento della Champions League. Flop Kelly 5.5: Impreciso e spesso in difficoltà con la fisicità dei calciatori dell’Udinese, non sembra convincere mai. Top Ekkelenkamp 6.5: il più pericoloso dell’Udinese, l’unico a creare problemi alla difesa della Juventus con continuità. Flop Davis 5: perde il duello rusticano con Renato Veiga, che non gli concede niente. Spreca anche quei pochi palloni puliti che gli arrivano.

Tabellino e classifica di Juventus-Udinese:

Juventus-Udinese 2-0: 61′ Nico Gonzalez, 88′ Vlahovic

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Alberto Costa, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, McKennie, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Vlahovic, Adzic, Weah, Douglas Luiz, Turicchia, Rouhi, Gil Puche, Mbangula

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Kosta Runjaic

A disposizione: Sava, Padelli, Sanchez, Palma, Pafundi, Giannetti, Zemura, Modesto, Pizarro