Milan, addio dopo il disastro: salta prima della Roma

Caos in casa rossonera, può dire addio poco prima della sfida all’Olimpico contro i giallorossi

Una gara che è ormai decisiva, quanto meno per poter sperare in una qualificazione europea. Persa la finale di Coppa Italia, il Milan è di nuovo di scena all’Olimpico, stavolta ospite della Roma, anche lei a caccia di un posto in Europa.

Con il Bologna già qualificato in Europa League, la lotta per le coppe è più serrata che mai. Per la Champions ormai è rimasto in palio solo il quarto posto, mentre il quinto garantirà l’Europa League. Se il Bologna dovesse arrivare sesto, la settima classificata giocherà la Conference. Certo in casa Milan la mancata qualificazione in Europa rappresenterebbe un fallimento totale. In casa rossonera si sta ragionando con attenzione su quella che sarà la prossima stagione, dopo un’annata decisamente negativa.

Negativa non solo per quanto riguarda la prima squadra, ma anche per il progetto della formazione under-23. L’esperimento Milan Futuro non ha minimamente funzionato. La formazione rossonera, sconfitta a Ferrara nei playout contro la Spal, è clamorosamente retrocessa in Serie D.

Debacle totale Milan Futuro, Kirovski ai saluti

Una bocciatura totale soprattutto per il ds Kirovski, fortemente voluto da Zlatan Ibrahimovic: i due si erano conosciuti a Los Angeles con i Galaxy ed era stato proprio il dirigente statunitense a portare lo svedese negli Stati Uniti. Dopo gli ingenti investimenti affrontati (circa 15 milioni di euro) per creare e finanziare la seconda squadra, la resa dei conti sembra davvero vicina.

Anche se non giungono ancora conferme totali sul licenziamento, si può affermare senza ombra di dubbio che si va verso un addio di Kirovski. Tra fallimenti sportivi ed equilibri sempre in bilico tra i vari comparti societari, la separazione è un argomento caldissimo all’ordine del giorno e non è escluso che già nelle prossime ore si arrivi alla decisione definitiva.