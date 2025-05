Juventus-Udinese, infortunio e cambio immediato: partita già terminata per l’esterno

Juventus partita forte e Udinese che, oltre a concedere due cartellini gialli, è anche costretta al cambio: infortunio per l’esterno di Runjaic

Juventus-Udinese è iniziata con ritmi alti, dettati specialmente dai padroni di casa, che hanno bisogno dei 3 punti per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League e i friulani vanno subito in apnea.

La squadra di Runjaic è costretta nella propria metà campo, per una partita di sofferenza, che nei primi 20 minuti produce già due ammoniti. Uno di questi è Kamara che al 29′ è anche costretto ad abbandonare il campo per infortunio, al suo posto il tecnico dell’Udinese inserisce subito Zemura. È proprio dal cambio forzato, però, che la squadra ospite riesce ad alzare il baricentro e a trovare un po’ di coraggio anche in zona offensiva, causando qualche grattacapo a Di Gregorio. La pressione offensiva della Juventus, di contraltare, è diminuita sensibilmente: uno squillo il palo colpito dalla distanza da Nico Gonzalez.