Inzaghi cala gli assi e punta la Lazio: 40 milioni per lo scippo a Lotito

Le ultime in casa nerazzurra: tra presente e futuro. Nel corso del programma di Calciomercato.it si parla della sfida contro i biancocelesti e di mercato

Si giocheranno domenica sera le due sfide Scudetto: l’Inter di Simone Inzaghi, dopo il pareggio del Napoli contro il Torino, è tornata a credere con decisione alla conquista del titolo. Gli azzurri, adesso, infatti, sono lì ad un solo punto.

Anche per questo è vietato pensare alla finale di Champions League, ancora troppo lontana. Il tecnico dei nerazzurri così è intenzionato a puntare sui suoi migliori giocatori, per provare a mettere pressione ad Antonio Conte e ai suoi uomini, che saranno impegnati sul terreno di gioco di Parma, prima di chiudere in casa contro il Cagliari.

In casa Napoli, quindi, si vive la trasferta in Emilia-Romagna come l’ultimo vero grande ostacolo, ma non è più possibile giocarsi jolly, dopo l’amaro pareggio casalingo contro il Genoa. Tutto, dunque, continua ad essere nelle mani di Romelu Lukaku e compagni.

Inter, tra Lazio e mercato: il punto della situazione

Ma l’Inter e Simone Inzaghi non faranno regali e contro la Lazio andrà in campo la formazione tipo, o quasi. L’unico assente, infatti, sarà Lautaro Martinez, che sta lavorando in maniera personalizzata per poter esserci al 100% contro il Psg il prossimo 31 maggio. Verosimilmente farà le prove per Monaco, nel prossimo match contro il Como di Cesc Fabregas. Diversamente dall’argentino, recuperano fin da subito Pavard, Mkhitaryane e Frattesi.

La Lazio, invece, non ci arriva al massimo alla sfida di San Siro. Saranno diversi gli assenti e tra questi peseranno certamente quelle di Zaccagni e Pellegrini, che saranno squalificati. Inoltre, potrebbe non esserci anche Isaksen, per un problema muscolare. Il punto della situazione sulle due squadre è stato fatto a Ti Amo Calciomercato, programma YouTube, di Calciomercato.it. Nel corso della puntata si è parlato, ovviamente, di calciomercato e di nuovi possibili intrecci tra le due squadre.

Le attenzioni dell’Inter saranno, infatti, puntate su Gila, che tanto piace a Beppe Marotta. Il centrale è visto come il rinforzo ideale per migliorare il reparto difensivo: il calciatore è stato spesso monitorato dagli osservatori nerazzurri. L’ostacolo è rappresentato dall’alto prezzo, con la Lazio che vorrebbe tanti soldi, almeno 40 milioni di euro. I biancocelesti devono riconoscere il 50% al Real Madrid, un dettaglio non da poco in ottica cessione