Gimenez come Beukema, Conceicao non ci sta: “Così da 5 mesi, con me Milan da zona Champions”

Le dichiarazioni del tecnico portoghese al termine della sfida contro i giallorossi, persa per 3 a 1. Ecco le sue parole

Ancora una sconfitta, ancora una delusione per il Milan di Sergio Conceicao. I rossoneri, dopo il ko contro il Bologna in finale di Coppa Italia, sono stati battuti sempre all’Olimpico, dalla Roma di Claudio Ranieri.

Il Diavolo, così, dice addio alle ultime speranze di andare in Champions League e chiude la stagione come peggio non si poteva. Il tecnico portoghese è chiaramente deluso e nel corso dell’intervista a DAZN, ricorda la mancata espulsione di Beukema per via di una gomitata rifilata a Matteo Gabbia, nel corso della finale di Coppa Italia di mercoledì scorso.

Un episodio praticamente identico a quello che oggi è costato il rosso a Santi Gimenez. Rosso, quello del messicano, che chiaramente ha compromesso la partita: “L’ambiente non è facile dopo la finale di Coppa Italia, in cui ci sono stati degli episodi – esordisce subito Sergio Conceicao -. ma in realtà è da quando sono arrivato che ci sono episodi. Dettagli che sono sempre negativi per noi. Il VAR di stasera è lo stesso della sfida contro il Bologna: io non sto dicendo che non è espulsione quella di Gimenez e non dico che con l’espulsione di Beukema si vinceva poi la partita contro i rossoblu. Così, però, non è facile”.

Milan-Roma, Conceicao: “Vicino ai miei ragazzi. E’ tempo di ragionare su quanto fatto”

Immancabile arriva una battuta sul futuro. Sergio Conceicao, però, non si sbilancia, ma alza la testa, portando acqua al proprio mulino: “Ognuno di noi deve ragionare sul proprio lavoro – prosegue il portoghese -. Io sono molto esigente e valuterò tutto quello che è stato fatto. Da quando sono arrivato, oggi prima della partita di stasera eravamo in zona Champions League”.

“Non dico che non si poteva fare di più – prosegue -, nelle partite chiave i dettagli spesso negativi hanno fatto la differenza. E’ un anno che non va bene, ognuno deve analizzare il proprio lavoro e poi vedremo. Io vivo questa professione con passione. Sono vicino ai miei ragazzi, mi dispiace che per una parola non potrò esserci contro il Monza. Ora dobbiamo essere uniti ancora per altri 5-6 giorni in un ambiente non facile prima di fare i bilanci”.