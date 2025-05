Disastro Milan, gomitata e rosso per Gimenez: furia rossonera

La squadra di Sergio Conceicao è rimasta in dieci per l’espulsione dell’attaccante: ecco cosa è successo nel corso del primo tempo dell’Olimpico

Piove sul bagnato in casa Milon. La squadra rossonera, nel match contro la Roma, è rimasta in dieci per l’espulsione di Santi Gimenez al diciottesimo minuto.

L’attaccante messicana ha dato una gomita sul petto a Mancini. L’arbitro, dopo essere stato richiamato a guardare le immagini al monitor, ha deciso di estrarre il cartellino rosso.

La squadra di Claudio Ranieri è dunque in superiorità numerica e in vantaggio per uno a zero, grazie ad un gol, proprio di Mancini. Nessuno ha dubbi in merito all’espulsione del giocatore. Anche i tifosi del Diavolo sono d’accordo, ma tra i sostenitori rossoneri c’è comunque tantissima rabbia per quanto accaduto e per il trattamento arbitrale.

L’intervento di Santi Gimenez, infatti, ricorda moltissimo quello di Beukema su Matteo Gabbia, nel corso della finale di Coppa Italia, contro il Bologna. In quella circostanza, però, la decisione fu diversa.

La rabbia dei tifosi del Milan

La cosa vergognosa è che al Var c’è Mazzoleni che è lo stesso della finale di coppa Italia,

due pesi due misure

Figli e figliastri

Malafede — AC Milan Aura (@Arthix33) May 18, 2025

Elbow on Gabbia in a Cup Final. No card. Mancini got elbowed and Gimenez sent off. Both are reds, only one was called. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/2xdQTIiTjd — Martino Puccio (@MartinoPuccio) May 18, 2025

Questo non era rosso Oggi Gimenez ne tira una meno grave ed è rosso Ormai si decide in base alla squadra, è tutto chiaro pic.twitter.com/yu9SmOhupt — 𝐌𝐚𝐫𝐤 ⚽️ (@xMarkness__) May 18, 2025

Gomitata di Gimenez identica a quella di Beukema mercoledì. Mercoledì il Var ha chiuso entrambi gli occhi. Oggi invece viene chiamato l’OFR e Gimenez viene espulso. La verità è che il Milan non conta nulla — Always On (@alwayson25) May 18, 2025

Rosso a Santi Gimenez, come il rosso netto su Gabbia in finale. Ma andiamo a vedere al VAR: lo stesso Mazzoleni, incredibile pic.twitter.com/X0QJW2pKox — Tempesta Rossonera (@tempestaRN) May 18, 2025

Per Gimenez vale che è meno punibile di Gabbia?

ma non è troppo evidente lo schifo che fanno.

NON PROVATE SCHIFO E RABBIA

BASTA , GIURO SU DIO CHE NON GUARDERÒ PIÙ LA SERIE A — Sor battitoMilan7 (@battitomilan7) May 18, 2025

La rabbia dei tifosi del Milan è dunque legata al fatto, che due episodi praticamente identici sono stati valutati in maniera diversa, penalizzando i rossoneri.