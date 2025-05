DIRETTA Serie A, trentasettesima giornata: segui la cronaca LIVE – calciomercato.it

Da Inter-Lazio a Parma-Napoli, passando per Juve-Udinese e Roma-Milan: tutto in tempo reale

Dopo l’anticipo tra Atalanta e Genoa, la trentasettesima giornata di Serie A ci offre un tuffo nel passato, con ben nove partite che si giocano in contemporanea alle 20.45. Sono troppi, d’altronde, i verdetti ancora da emettere per potersi permettere di rinunciare alla contemporaneità tra tutti i match.

Complice il 2-2 della scorsa settimana, il Napoli di Antonio Conte ha visto ridursi ad un solo punto il vantaggio dall’Inter ed è ora costretta a vincere in casa del Parma per continuare ad avere il destino nelle proprie mani. I nerazzurri, dal canto loro, proveranno a fare la voce grossa contro la Lazio, che ha bisogno di tre punti per mantenere ancora in vita le speranze di approdare in Champions League.

Grazie al pari contro i biancocelesti e alla sconfitta della Roma (che ospita il Milan nell’ultima partita all’Olimpico di Claudio Ranieri) contro l’Atalanta, la Juventus è padrona del proprio destino nella sfida a Torino contro l’Udinese, priva di bomber Lucca per squalifica (Tudor non potrà invece contare sugli squalificati Kalulu, Thuram e Savona per lo stesso motivo).

Trentasettesima giornata Serie A: il programma completo

Contro il Bologna, una Fiorentina decimata si gioca le ultime possibilità per una qualificazione europea. Parlando della lotta salvezza, Cagliari-Venezia rappresenta un vero e proprio spareggio per non retrocedere, mentre i destini di Lecce e Verona dovranno fare i conti con le ambizioni di Torino e Como.

Sulla carta, l’impegno più facile ce l’ha l’Empoli in casa del Monza, reduce tuttavia dalla bella vittoria di Udine. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla penultima giornata di campionato.

CAGLIARI-VENEZIA 0-0

FIORENTINA-BOLOGNA 0-0

INTER-LAZIO 0-0

JUVENTUS-UDINESE 0-0

LECCE-TORINO 0-0

MONZA-EMPOLI 0-0

PARMA-NAPOLI 0-0

ROMA-MILAN 0-0

VERONA-COMO 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 78; Inter 77; Atalanta* 74; Juventus e Lazio 64, Roma 63; Bologna 62, Milan 60; Fiorentina 59; Como 48, Torino e Udinese 44; Genoa* 40; Verona e Cagliari 33; Parma 32; Venezia 29; Empoli e Lecce 28; Monza 18

*una partita in più