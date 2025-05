Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club: ecco la nuova squadra

CR7 è ai ferri corti con l’Al-Nassr e può coronare il suo sogno di disputare la competizione FIFA

Dopo una stagione conclusa senza titoli e la disperazione immortalata dopo l’eliminazione alle semifinali della Champions League asiatica, Cristiano Ronaldo ha messo in stand-by le trattative per il rinnovo con l’Al-Nassr e sta ascoltando varie offerte in questi giorni. Ancora performante a livello atleitco, l’ex Juventus e Real Madrid vorrebbe giocare per altre due stagioni e un addio al calcio arabo sembra ormai alle porte.

Affascinato all’idea di poter giocare il Mondiale per Club, CR7 è pronto a considerare proposte da squadre che parteciperanno alla ormai imminente rassegna iridata e le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna parlano di un’offerta fuori mercato che potrebbe convincere il portoghese a cambiare aria.

Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club: offerta irrinunciabile

Secondo le indiscrezioni in possesso di ‘MARCA’, infatti, quelli che inizialmente sembravano solamente sondaggi dal Brasile si stanno trasformando in qualcosa di molto concreto. Il quotidiano spagnolo parla di un maxi stipendio proposto da un club brasiliano, appoggiato anche da alcuni sponsor importanti.

Una, dunque, tra Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras spera di presentarsi negli Stati Uniti ai nastri di partenza con un Cristiano Ronaldo in più in squadra. Dopo l’ingaggio di Carlo Ancelotti per la nazionale brasiliana, il Brasile proverà a concedere il bis, portando nel Paese uno dei calciatori più forti al mondo.

Ambizioni importanti che fanno da contraltare al caos che sta vivendo la CBF, alle prese con lo scandalo Ednaldo Rodrigues, destituito dalla carica di presidente federale pochi giorni dopo aver annunciato la firma dell’ex allenatore del Real Madrid.