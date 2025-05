“Conte resta al Napoli e Tudor alla Juve”: il doppio annuncio svela le ‘condizioni’

Prima del fischio d’inizio delle gare di Serie A, è arrivata la presa di posizione a sorpresa: ecco cosa sta succedendo

La trentasettesima giornata di Serie A sta per entrare definitivamente nel vivo. Svolta importante per i discorsi Scudetto e Champions League con il testa a testa tra Napoli ed Inter che vivrà un autentico punto di non ritorno. La stessa Juventus, però, sarà chiamata ad una prestazione importante per lanciare un altro messaggio importante alle altre pretendenti per il quarto posto.

A prendersi le luci della ribalta nelle ultime settimane, però, sono anche e soprattutto le indiscrezioni riguardanti le tante panchine delle big che in un modo o nell’altro sono ‘in bilico’. Il futuro di Antonio Conte, ad esempio, resta più incerto che mai dal momento che soltanto il tanto atteso incontro con De Laurentiis potrà fugare i tanti dubbi che aleggiano sulla possibile permanenza del tecnico pugliese alla guida degli Azzurri. Con la candidatura di Allegri come eventuale post Conte che sta sempre più prendendo quota, il Napoli non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato nel caso in cui si creassero i presupposti per l’addio di Conte, in cima alla lista dei desideri della Juventus.

Conte e Tudor, Ferrara allo scoperto: “In caso di Champions…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Parma-Napoli, si è espresso sull’argomento anche Ciro Ferrara, ‘seconda voce’ in cabina di commento. Andando un po’ controcorrente rispetto alle voci degli ultimi giorni, Ferrara si è espresso in questi termini sul futuro di Conte e, di riflesso, su quello di Tudor:

“Futuro della panchina della Juventus? Penso che molto dipenderà dalla qualificazione in Champions. In quel caso sono convinto che Tudor possa continuare alla guida della Juventus; sono del parere che Conte resterà al Napoli“. Staremo a vedere che cosa succederà. Il doppio scenario si prospetta più magmatico che mai, le sorprese sempre dietro l’angolo.

Come già anticipato poc’anzi, i prossimi giorni rappresenteranno un autentico punto di svolta. La Juve sogna Conte che però non ha ancora sciolto le riserve; il Napoli proverà a mettere sul piatto gli argomenti giusti per convincere il suo allenatore pur cautelandosi in caso di fumata nera. Secondo Ferrara, però, Tudor può giocarsi fino in fondo le chances di permanenza alla guida della panchina della ‘Vecchia Signora’.