Ritorno alla Juventus, Bonucci confessa tutto: annuncio UFFICIALE

L’ex difensore e capitano bianconero è nello staff dell’Italia Under 20 in qualità di vice del Ct Bernardo Corradi

Bonucci allo scoperto. L’annuncio a ‘Sky Sport’ dell’ex difensore e capitano della Juventus, attualmente vice di Corradi nell’Italia Under 20.

“Sto studiando per iniziare ad allenare il prima possibile – ha detto Bonucci presente a Imola, dove domani si correrà il Gran premio di Formula 1 – L’idea è quella di guidare un grande club, ma si passa da step per step. Le responsabilità saranno ovviamente diverse rispetto a quando ero giocatore”.

A proposito di grande club, il ‘sogno’ di Bonucci è allenare la Juventus, alla quale ha legato la sua carriera da calciatore: “Ripeto, l’obiettivo è procedere step by step, ma certamente un giorno il sogno sarebbe quello di allenare la Juventus. Oppure la Nazionale”.

Bonucci ha appeso le scarpe al chiodo un anno fa. L’ultima sua esperienza è stata in Turchia, al Fenerbahce di Mourinho. Con la maglia della Juventus ha:

Giocato 502 partite, di cui 357 in Serie A;

Realizzato 37 gol;

Fornito 10 assist;

Vinto 17 trofei, tra cui 8 Scudetti.

Bonucci e il ritorno alla Juventus: “Sono juventino e da sempre, quindi è la mia massima aspirazione”

“Tutti lo sanno: sono sempre stato juventino e per me quella è la massima aspirazione – ha sottolineato in conclusione – Però oggi mi godo il percorso intrapreso con la Nazionale Under 20 e poi vediamo il futuro cosa mi riserverà”, ha concluso Bonucci. Negli ultimi giorni si è parlato proprio di un suo ritorno alla Juve, nelle vesti di allenatore di una delle squadre giovanili del club bianconero.