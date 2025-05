Penalizzazione in classifica: come cambia la corsa scudetto tra Napoli e Inter

Continua l’appasionante corsa scudetto tra la squadra di Conte e i nerazzurri di Inzaghi: le ultime sulla vicenda Osimhen che poteva riscrivere la classifica di Serie A

Duello all’ultimo respiro tra Napoli e Inter nella lotta scudetto, con il passo falso dei partenopei contro il Genoa che ha portato la squadra di Simone Inzaghi a -1 dalla vetta.

Si deciderà tutto quindi nelle ultime due giornate, con la formazione di Conte impegnata questo weekend nella trasferta di Parma mentre i nerazzurri ospiteranno la Lazio tra le mura amiche del ‘Meazza’. Nella corsa al titolo non influiranno le vicende extracampo, con il Napoli alle prese negli ultimi mesi con la riapertura del caso Osimhen e l’indagine plusvalenze.

Il club di Aurelio De Laurentiis era stato prosciolto nel 2022 sulla vicenda relativa all’operazione d’acquisto con il Lille dell’attaccante nigeriano, con la Procura di Roma che successivamente ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio per il patron azzurro per falso in bilancio. Il Procuratore Federale Chiné, nell’ottica di un’indagine approfondita della Procura Sportiva, avrebbe potuto riesaminare il caso nell’eventualità in cui fossero emersi dei nuovi e rilevanti elementi.

Napoli e caso Osimhen: nessuna penalizzazione in classifica

Chiné – come sottolinea il portale ‘Ius101.it’ – poteva richiedere alla Corte Federale d’Appello la revoca della precedenza sentenza che aveva dichiarato il Napoli non colpevole, entro 30 giorni dalla ricezione del carteggio penale e come sancito nell’articolo 63 del Codice di Giustizia Sportiva. Chiné avrebbe dovuto ricevere gli atti relativi alla vicenda Osimhen al più tardi il 9 aprile e quindi avere tempo fino al 9 maggio per avanzare alla Corte Federale D’Appello la richiesta di rievocazione della sentenza di assoluzione.

Al contrario invece di quanto avvenne nel 2022 con la Juventus e il processo sulle plusvalenze fittizie, con il Procuratore federale che inoltrò entro i 30 giorni previsti dall’articolo 63 la richiesta di rievocazione della sentenze a carico del club bianconero. Il mese di tempo a disposizione di Chiné per chiedere il riesame del caso Osimhen sarebbe così scaduto (non ci sono inoltre comunicati ufficiali sul sito della FIGC) e il Napoli non rischierebbe perciò sanzioni, visto che nelle scorse settimane si era parlato di 3-4 punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso.

È possibile dedurre quindi che il Procuratore Chiné abbia archiviato il caso e che la società di De Laurentiis non subirà così penalità in classifica, senza alterare il finale di campionato e la lotta scudetto con l’Inter.