Nuovo allenatore e niente Mondiale: esclusione clamorosa

In vista del torneo ormai prossimo, attenzione alle decisioni della FIFA e ai ricorsi dietro le quinte: allarme rosso

Dall’Italia, all’Europa, al Mondiale. Il percorso dell’Inter è tracciato, i nerazzurri mettono alla prova le proprie ambizioni su tutti i fronti, cercando di ottenere i migliori risultati possibili. La forza della compagine di Inzaghi è conclamata, ora occorre raccogliere sul campo quanto seminato, o almeno provarci.

L’allenatore piacentino e il club campione d’Italia stanno vivendo un periodo davvero fortunato e possono essere artefici della propria fortuna. Inzaghi è di sicuro uno degli allenatori del momento e può sognare di ripercorrere le orme di un habituè della Champions come Carlo Ancelotti. Che invece quest’anno chiuderà senza trofei con il Real Madrid e lascerà i ‘Blancos’ senza ulteriori successi. Con in più, una brutta notizia che può riguardarlo in vista del Mondiale 2026.

Mondiali 2026, Ancelotti resta fuori dai Mondiali? Lo scenario che condannerebbe il Brasile

Ancelotti è pronto a sedere sulla panchina del Brasile, con cui andrà all’assalto dell’unico trofeo che manca alla sua carriera formidabile, la Coppa del Mondo per nazioni. Eppure, appena insediatosi, potrebbe dover osservare senza poter fare nulla l’esclusione del Brasile dal Mondiale.

C’è una situazione di caos all’interno della federazione brasiliana. Ednaldo Rodrigues è stato rimosso dalla presidenza, da una decisione della Corte di Giustizia di Rio de Janeiro. Ma il diretto interessato non intende arrendersi e vuole la restituzione della sua posizione. Intanto con la richiesta al Tribunale Supremo e poi avvertendo tutti sui rischi che corre la federazione con le ingerenze della giustizia ordinaria nell’ambito sportivo. Ricordando infatti che la FIFA potrebbe non accettare la nomina di rappresentanti federali nominati da un giudice, arrivando addirittura all’esclusione dalle competizioni internazionali della Selecao.