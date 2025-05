Inzaghi via dopo la Finale: le cifre ‘ufficiali’ dell’addio

Il tecnico nerazzurro si prepara a una chiusura di stagione esplosiva, poi il futuro con la Premier League a fare capolino

Finale di stagione ad alta tensione per l’Inter, che dopo l’ultimo turno di campionato ha accorciato dal Napoli capolista. Ora la squadra di Antonio Conte ha un solo punto di vantaggio su Inzaghi, da custodire gelosamente nei 180 minuti finali di una Serie A emozionante in tutti i suoi obiettivi dal titolo alla salvezza. Due giornate, poi ovviamente la finale di Champions League di Monaco contro il PSG, fissata il 31 maggio. In realtà bisognerebbe dire almeno due giornate, visto che resta la possibilità di un clamoroso spareggio tra appunto Inter e Napoli.

Simone Inzaghi può ancora vincere due coppe, coronare i suoi quattro anni nerazzurri col secondo scudetto o magari con la Champions League che manca da 15 anni. Poi toccherà al Mondiale per Club, ma è inevitabile nel frattempo parlare del futuro del mister, che ha un contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio da 6,5 milioni di euro più bonus e premi vari che lo rendono l’allenatore più pagato d’Italia. E da un paio di anni si parla di quello che potrebbe essere la fine del suo ciclo, anche in base a quelle che saranno le garanzie e i progetti della società.

Secondo alcune indiscrezioni la Premier League ha messo da tempo il tecnico piacentino nel mirino, si è parlato di Manchester United e non solo. Ma per ora non ci sono stati segnali evidenti di una possibile separazione imminente. Che, come ogni scenario, non va comunque esclusa in base alle occasioni che si presenteranno per tutti. E in tal caso sono tre in particolare le società inglesi che rappresenterebbero la destinazione più probabile per Inzaghi.

Inzaghi e la Premier League: tre piste aperte

In Inghilterra il nome di Simone Inzaghi resta sempre molto attuale per il futuro, soprattutto dopo l’ennesima grande campagna europea della sua Inter. Due anni fa il ko in finale di Champions che regalò il primo storico trionfo proprio al Manchester City, ma è sull’altra sponda di Manchester che il mister piacentino stuzzicherebbe i pensieri dell’ambiente. Secondo ‘bettingodds.com’, lo United è la seconda destinazione inglese più probabile per lui: la quota è di 16/1 ovvero 17,0.

Dopo i Red Devils il Tottenham, su cui però i bookmakers un po’ si dividono: per alcuni la quota è di 25/1 (26,0) per altri invece scende vertiginosamente a 13/2, ovvero 7,50. In ogni caso mai quanto la società che ad oggi è vista come quella più logica e possibile, l’Arsenal. La quota per l’approdo di Inzaghi ai Gunners al posto di Arteta in questo caso è addirittura di 5/1, tradotto in ‘italilano’ 6,0. Non particolarmente bassa in assoluto, ma sicuramente lo è considerando la forza del legame e del matrimonio tra il tecnico e l’Inter.