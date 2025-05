Doccia fredda per la Juventus: “Non sarà Antonio Conte” | ESCLUSIVO

Alla vigilia delle sfide decisive per lo Scudetto, la Champions League e le retrocessioni, tiene banco il valzer degli allenatori

Oggi Genoa-Atalanta aprirà la penultima giornata del campionato di Serie A, ma domani si giocheranno tutte le partite più importanti che daranno un senso diverso alla classifica attuale a soli 90 minuti dal termine.

In ballo, come detto, lo Scudetto, con il Napoli di Antonio Conte in vantaggio di un punto sull’Inter di Simone Inzaghi. Ma anche la qualificazione alle coppe europee della prossima stagione, Champions League in primis con Juventus, Lazio, Roma, Bologna e, seppur in posizione defilata, anche il Milan impelagate in questa lotta. Last but not least, la corsa per la salvezza.

Ma sono anche giorni di grandi movimenti sulle panchine, molte potrebbero cambiare proprietario in vista della prossima annata. Tanti, infatti, gli allenatori in ballo e moltissime le voci che li riguardano da vicino. In prima fila la posizione dell’attuale mister della capolista, accostato con grande insistenza al suo passato, la Juve che dovrebbe salutare Igor Tudor alla fine del Mondiale per Club.

Conte, però, è stato accostato anche al Milan, che divorzierà da Sergio Conceicao usando la clausola rescissoria presente nel contratto che lega il portoghese ai rossoneri fino al 30 giugno 2026. Un giro di panchine che si preannuncia decisamente interessante.

Juventus gelata: “Conte non sarà il nuovo allenatore”

Tutti gli indizi, però, portano a Torino per il trainer leccese, e sarebbe un ritorno dopo il traumatico addio dell’estate 2014, quando lasciò i bianconeri dopo pochi giorni dell’inizio del ritiro per la preparazione. Ma ad infrangere i sogni di molti tifosi dei piemontesi ci ha pensato il vice direttore di ‘oggisportnotizie.it’.

“Secondo me non sarà Antonio Conte il nuovo allenatore della Juventus, vado in controtendenza perché ho degli elementi per farlo – le parole di Michele De Blasis a ‘Juve Zone‘ sul canale Youtube di Calciomercato.it – Probabilmente rimarrà a Napoli. Un altro che escludo è Igor Tudor, non ci sarà più a guidare la squadra”.

Continua De Blasis: “Il sogno di John Elkann è davvero Zinedine Zidane, lo reputa il profilo ideale per poter riportare la Juve ad alto livello. Non so se sarà quest’anno, ma credo che nelle prossime stagioni questo sogno Elkann lo esaudirà. Non escludo che possa esserci un ritorno di fiamma per Roberto Mancini, lo metto ancora nel nome dei papabili, mentre altri nomi a sorpresa non li reputo possibili”. Infine, impossibile non parlare della possibilità Osimhen dal Napoli: “Bisogna guardare altrove, perché bisognerebbe trattare con De Laurentiis e non è una cosa semplice”.