DIRETTA Serie A, Genoa-Atalanta 0-0 | LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra i rossoblu di Vieira e i nerazzurri di Gasperini in tempo reale

Il Genoa riceve l’Atalanta a Marassi nell’unico anticipo del sabato valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno poco da chiedere a questa stagione, avendo già raggiunto i rispettivi obiettivi, che sarà diretta dall’arbitro Ghersini della sezione di Genova.

Da una parte i rossoblu di Patrick Vieira sono reduci dal bel pareggio in trasferta contro il Napoli che ha interrotto la striscia negativa di tre sconfitte, ha permesso di raggiungere quota 40 punti e ha clamorosamente riaperto il discorso scudetto. L’obiettivo è quello di congedarsi dal proprio pubblico con un successo di prestigio, ‘festeggiando’ anche la storica retrocessione dei cugini della Sampdoria in Serie C.

Dall’altra parte i nerazzurri del grande ex Gian Piero Gasperini, privi dello squalificato Djimsiti, hanno raggiunto la matematica qualificazione alla prossima Champions League con la vittoria di lunedì scorso contro la Roma. Il terzo posto è aritmetico, non potendo essere più raggiunti da chi insegue né potendo agganciare l‘Inter che gli sta davanti ed ha gli scontri diretti a favore. La partita sarà trasmessa in tv e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi in esclusiva sulla app di Dazn.

Formazioni ufficiali Genoa-Atalanta

All’andata i bergamaschi si sono imposti con un netto 5-1 grazie alla tripletta dell’ex Retegui e alle reti di Ederson e De Roon prima del gol della bandiera di Ekhator. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ tra Genoa e Atalanta live in tempo reale.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Norton-Cuffy; Badelj, Frendrup; Masini, Vitinha, Thorsby; Pinamonti. All. Vieira

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kossounou, Hien, de Roon; Palestra, Sulemana, Brescianini, Ruggeri; Maldini, Samardzic; Retegui. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 78; Inter 77; Atalanta 71; Juventus e Lazio 64, Roma 63; Bologna 62, Milan 60; Fiorentina 59; Como 48, Torino e Udinese 44; Genoa 40; Verona e Cagliari 33; Parma 32; Venezia 29; Empoli e Lecce 28; Monza 18.

ARBITRO: Davide Ghersini di Genova

PROSSIMI IMPEGNI: Atalanta-Parma e Bologna-Genoa.