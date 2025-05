DIRETTA | Parma-Napoli, Conte: “Abbiamo raggiunto due obiettivi. McTominay con qualche problema”

Le parole del tecnico azzurro alla vigilia della sfida conto il Parma: dalle ultime di formazione, al futuro alla lotta Scudetto contro l’Inter

Manca sempre meno al termine della stagione e il Napoli si presenta alla 37a giornata con un solo punto di vantaggio sull’Inter. Lotta spietata per il tricolore.

La trasferta a Parma nasconde tante insidie. Con la squadra partiranno anche gli infortunati Juan Jesus, Buongiorno e Lobotka. Pochi dubbi di formazione per Antonio Conte, che lascerà i titolari schierati contro il Genoa: Neres partirà dalla panchina.

Su come sta vivendo questa vigilia: “Non c’è normalità, stiamo arrivando alla fine di questa stagione e abbiamo la fortuna di giocare qualcosa di importante. Non possiamo definire questo finale di stagione normale. Questo obiettivo non era nelle nostre menti, mentre abbiamo raggiunto più di un obiettivo stagionale, come quello di entrare in Champions League. L’altro era cercare di dare fastidio, altro obiettivo raggiunto. Ora cerchiamo di capire quanto fastidio vogliamo dare fino alla fine del campionato. Ci siamo meritati di vivere questo stress e queste pressioni. Paura? Cosa? (Ride ndr). C’è l’incognito, perché prepari tutto, ma c’è l’imprevedibilità della situazione”.

Sul bonus sprecato: “Pareggiare contro il Genoa ci ha dato fastidio. La partita è stata dominata. Il Genoa è entrato solo otto volte nella nostra area. Può accadere, è successo al Manchester City contro il Southampton, mettendone a rischio la qualificazione in Champions. Il calcio non è matematica. Noi dobbiamo essere bravi a indirizzare le situazioni dalla nostra parte. Una vittoria avrebbe detto tanto, ma il presente ora si chiama Parma”.

Su McTominay e Neres: “McTominay ha avuto qualche problemino in settimana. Troveremo sempre la soluzione. Neres ha recuperato e si è allenato tutta la settimana con noi. Ha aumentato l’autonomia, ma non può essere un giocatore pronto per giocare dall’inizio”.

Le insidie di Parma: “Loro stanno lottando per salvarsi. Chiaramente troveremo una squadra combattiva”

Sulle sensazioni sul momento che sta vivendo la squadra: “Il gruppo sa che sta giocando per un obiettivo non preventivabile. Per i grandi club uno Scudetto in più non cambia la vita, ma per una piazza come Napoli è storico. Basti pensare che due anni fa non si vinceva da oltre 30 anni, da Maradona. Si sa la differenza c’è nel vivere questo tipo di situazioni. Chi non vive spesso, vede un ambiente carico di tensione, che dobbiamo cercare di tenere nel giusto peso. I ragazzi sanno cosa significa vincere uno Scudetto a Napoli”

Come si vive una vigilia di questo tipo: “Sento una responsabilità, forse fin troppa. Penso che abbia le spalle larghe per gestire queste pressioni, ma non nego che è un bel carico. In altre piazze non ci sarebbe. Sono più abituati a vivere questo tipo di situazioni. Non dimentichiamo un concetto: ci è stato chiesto una bella torta, e noi la bella torta l’abbiamo fatta. Siamo ritornati con 4 giornate d’anticipo in Champions League. Abbiamo valorizzato la rosa. Abbiamo ricreato euforia ed entusiasmo. Abbiamo avuto tutti sold-out al Maradona. Ora serve mettere la ciliegina, che può sembrare piccolina ma rappresenta la storia. Saresti ricordato per sempre a Napoli. Dobbiamo avere l’ambizione di essere ricordati”.