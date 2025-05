UFFICIALE, intervento riuscito e lungo stop: salta Roma-Milan e non solo

È arrivato il comunicato sull’operazione svolta in queste ore in Finlandia che lo terrà fuori nei prossimi mesi, compreso l’inizio della stagione 2025/2026

Roma e Milan arrivano alla penultima partita della stagione con umori totalmente opposti. I giallorossi hanno perso la prima gara dopo 19 risultati utili consecutivi in casa dell’Atalanta, complicando sì la rincorsa Champions ma restando comunque attaccata al treno. Lazio e Juve distano un solo punto e i biancocelesti saranno impegnati in casa dell’Inter che si gioca lo scudetto col Napoli all’ultimo secondo. I rossoneri, invece, hanno fallito l’ultimo e forse unico a questo punto obiettivo stagionale, ovvero la vittoria della Coppa Italia che sarebbe valsa la qualificazione in Europa League.

Matematicamente il posto europeo tramite il campionato sarebbe ancora raggiungibile per la squadra di Conceicao, che non parlerà alla vigilia in conferenza stampa. Con una vittoria all’Olimpico domenica sera aggancerebbe nei punti e supererebbe negli scontri diretti la squadra di Ranieri, ma contemporaneamente deve sperare in un ko (o al massimo un pareggio) del Bologna in casa della Fiorentina. E ovviamente un ko della Lazio e magari pure della Juventus. Una serie di risultati concatenati tra loro non impossibili, questo è sicuro, ma di sicuro la fortuna dovrebbe giocare un ruolo importante. Intanto di sicuro ci sarà un’assenza importante nel big match di domenica sera, con l’operazione appena svolta in Finlandia.

Roma, operazione riuscita al tendine per Pellegrini: i tempi di recupero

Come già noto nelle ultime ore, Lorenzo Pellegrini ieri è volato in Finlandia per l’operazione al tendine della coscia che lo ha fermato nelle ultime settimane e che lo costringerà a un lungo stop. A Turku, con l’equipe del professor Lempainen specializzato in questo tipo di interventi, il capitano della Roma, come annunciato dal club in un comunicato, si è sottoposto oggi all’operazione che è perfettamente riuscita. Nei prossimi giorni Pellegrini comincerà la riabilitazione a Trigoria.

Chiaramente il numero 7 salterà le ultime due di campionato con Milan e Torino, con i tempi di recupero che saranno più chiari durante il percorso. La prima stima comunque è di circa tre mesi di stop, il che vuol dire che salterà le prime partite della prossima stagione. Da vedere con quale maglia, visto che il suo futuro resta in bilico con un contratto in scadenza a giugno 2026 e qualche squadre interessata in Italia come Napoli e Inter. Questo brutto infortunio, certo, rischia di compromettere o comunque condizionare e rallentare qualsiasi discorso.