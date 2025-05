Tre candidati per il dopo Conceicao: Milan, la prima scelta è fatta

Il punto della situazione in casa rossonera. Il Diavolo è chiamato a ripartire da una nuova guida: c’è già una certezza. Ecco chi prenderà il posto del portoghese

E’ tempo di ripartire in casa Milan. La stagione è pressoché finita. Ci sono ancora due partite da giocare per capire quale sarà il piazzamento di Rafa Leao e compagni. L’annata, davvero disastrosa, andrà dunque in archivio, con una Supercoppa Italiana vinta e nient’altro.

Per il Diavolo la stagione è un vero e proprio fallimento visti i risultati ottenuti in tutte le competizioni. Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic sono ovviamente i principali responsabili di quanto vissuto, ma non sono attese conseguenze. D’altronde tutti continueranno a lavorare per il Milan. Non lo farà Sergio Conceiçao. E’ inevitabile che accada. Succede sempre in questi casi: a pagare è l’allenatore e stavolta non sarà diverso.

In linea teorica servirebbe aspettare la nomina del nuovo Direttore sportivo, ma un ventaglio di nomi sul quale il gruppo di lavoro ha messo gli occhi ovviamente già c’è. Da questo calderone presto verrà estratto il profilo che dovrà rialzare il Milan. I tifosi sono tornati a sognare Antonio Conte, ma il sogno è destinato a rimanere tale, salvo sorprese che al momento non sono in programma.

Milan, il punto sull’allenatore: ecco chi guiderà il Diavolo

L’idea del Milan, a prescindere da chi sarà il nuovo Direttore sportivo, è chiara ed è quella di affidarsi ad un allenatore italiano. Ad oggi i nomi da cerchiare in rosso sono soprattutto due e sono quelli di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri.

L’ex Lazio è stato contatto già in passato a conferma che piace e non poco, ma serve mettere un progetto chiaro sul tavolo e un contratto almeno biennale. In sostanza, la dirigenza del Milan dovrà dimostrare di credere davvero in lui e in passato lo ha fatto poco.

E’ evidente che se il nuovo Ds sarà Igli Tare, Maurizio Sarri verrebbe scartato, facendo decollare l’idea Allegri. Il livornese è un profilo che darebbe garanzie di risultati dopo una stagione disastrosa e questo fa sì che il Milan lo tenga in considerazione a prescindere dall’arrivo dell’albanese.

Un terzo nome che mette d’accordo tutti è proprio colui che ha spezzato il sogno di Sergio Conceicao di continuare in rossonero, vale a dire Vincenzo Italiano. Servirà aspettare il confronto che l’ex Fiorentina avrà con la dirigenza del Bologna per capire se si potrà proseguire in rossoblu o se per il siciliano si apriranno nuove piste. Qualche giorno, dunque, e il quadro sarà più chiaro per tutti. Oggi c’è una grande certezza ed è quella che il Milan ha voglia di avere un’anima italiana, guidata da un allenatore che conosce bene la Serie A, meglio dunque se italiano.