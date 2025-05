Ritorno di fiamma Juve, l’agente alla Continassa

Possibile svolta di mercato: il procuratore fa tappa nella sede bianconera, Giuntoli lo ha messo nel mirino

Prima bisognerà certamente pensare al campo, poi si potrà riflettere sul mercato, anche alla luce di quella che sarà la posizione in classifica. Primo ostacolo nella corsa al quarto posto della Juventus in queste ultime due gare è l’Udinese. Una sfida speciale per Igor Tudor, che ha seduto in passato sulla panchina friulana.

Prima quindi il campo, ma la Juventus sta iniziando già a guardarsi intorno per il mercato, soprattutto quello in entrata. Il club bianconero è a caccia di rinforzi in ogni reparto e per la difesa potrebbe tornare di moda un nome che già in passato Cristiano Giuntoli e la Juve hanno seguito a lungo in passato. Si tratta di David Hancko, difensore slovacco del Feyenoord, con un passato (certamente non indimenticabile) anche alla Fiorentina.

Juve, Hancko torna di moda: agente a Torino

Il nome di Hancko è tornato prepotentemente di moda visto che l’agente del difensore slovacco, sotto contratto con il club di Rotterdam fino al 2028, era presente oggi alla Continassa.

Lo riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, che sottolinea come il procuratore del giocatore fosse a Torino. Un nome gradito da tempo da Giuntoli e non solo. Cercato fortemente a gennaio, il Feyenoord non ha voluto privarsene, ritenendolo incedibile. Le cose però potrebbero notevolmente cambiare in estate, con la pista che, anche alla luce di questo incontro, potrebbe riaccendersi in maniera importante.

Il calciatore slovacco fa capo a un’agenzia che, tra gli altri assistiti, ha anche Kiwior (altro nome graditissimo in casa bianconera) ed è in ottimi rapporti col dt juventino fin dai tempi dell’operazione Lobotka al Napoli. L’incontro è stato comunque un modo per riavvicinarsi. Nessun passo avanti significativo, ma Hancko rimane nella lista dei profili graditi per la difesa bianconera. Certo, come detto, ci saranno diversi fattori da considerare. In primis chi sarà il nuovo tecnico e soprattutto se la Juventus riuscirà a qualificarsi per la prossima Champions League. La conquista del quarto posto garantirebbe ai bianconeri anche un maggior introito e un vantaggio per le proprie casse.