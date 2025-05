Nuova squadra in Serie A per Gasperini: “Fatta al 99%”. Tifosi insorgono

L’attuale tecnico dell’Atalanta ai giallorossi: la notizia infiamma il popolo capitolino e non solo. Ecco cosa sta accadendo in questi minuti

Il futuro di Gian Piero Gasperini continua ad alimentare le discussioni tra i tifosi. Il tecnico dell’Atalanta, non molto tempo fa, aveva dichiarato di non aver intenzione di prolungare il contratto, in scadenza nel 2026, con la Dea.

In queste settimane così il suo nome è stato accostato a diverse squadre, che stanno cercando un allenatore per la prossima stagione. Si sono fatti i nomi di Juventus e Milan, ma è soprattutto l’idea Roma che ha preso maggiormente piede. Allo stesso tempo va registrato la pressione dei bergamaschi affinché Gasperini rimanga ancora all’Atalanta.

Attorno al nome del mister 67enne di Grugliasco si sta assistendo ad un’altalena di notizie. Oggi Gasperini è così tornato ad essere accostato alla panchina della Roma. Un suo eventuale approdo nella Capitale sembra non mettere d’accordo tutti.

Il parere dei tifosi giallorossi su Gasperini

Gasperini quindi ci sta usando (per la seconda volta in 3 anni) per avere un rinnovo migliore con l’Atalanta ?

Per me si. — Dybalesimo (@dybalesimo) May 16, 2025

🟥 La #Roma è ai dettagli con #Gasperini — Damiano Er Faina (@Erfaina1988) May 16, 2025

@friedkingroup Buongiorno Presidente, Antonio Conte è l’unico che può farci vincere lo scudetto del centenario. Se vuoi una coppa prendi Mourinho se vuoi uno scudetto prendi Conte!

Gasperini sarebbe un disastro! E nessuno lo vuole a Roma#IoStoConFriedkin 🧡❤️ — Maurizio Brugiatelli (@villa_rugantino) May 15, 2025

Vero o no, a Gasperini piacerebbe più allenare la Roma fuori dalla Champions visto che la prospettiva di fare una squadra degna di questo torne non c’è.

Ricominciare dalla base e ricostruire, ma c’è bisogno di tempo e Roma non è Bergamo, per fortuna — roby267 (@roby267) May 15, 2025

Piuttosto che prendere Gasperini, lo state già pagando RICHIAMIAMOLO FINO ALLA MORTE 💛❤️#ASRoma #DeRossi pic.twitter.com/SJbBjm1HtL — Giuseppe Mrk (@Giuseppe0212345) May 15, 2025

Se Gasperini dovesse venire alla Roma, spero proprio che il Palermo mia seconda squadra salga in serie A altrimenti non saprei per chi fare il tifo — Kim Rossi Steward dell’Olimpico (@Riccardo_ScZ) May 14, 2025

Sono questi alcuni dei tweet dei tifosi della Roma. Non tutti appaiono, dunque, felici di un eventuale approdo di Gasperini nella Capitale