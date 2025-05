L’annuncio Inter che spiazza tutti: “Spesi 100 milioni per due giocatori” | ESCLUSIVO

Dal mercato alla finale Champions col PSG, le ultime sui nerazzurri nella nuova puntata di INTER ZONE programma in onda sul nostro canale Youtube

Nuova ricca puntata di INTER ZONE, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. L’ospite stavolta è stato Gabriele Borzillo di ‘Radio Nerazzurra’.

La prossima giornata di campionato, che è anche la penultima, sarà probabilmente decisiva in chiave Scudetto. La squadra di Inzaghi è tornata a crederci fortemente dopo il mezzo passo falso del Napoli contro il Genoa.

Ora per gli azzurri la complicata trasferta del ‘Tardini’ contro il Parma dell’ex difensore e allenatore (Primavera) nerazzurro Cristian Chivu. Una trasferta che, come sottolinea Borzillo, Antonio Conte affronterà “senza 7 o 8 titolari”.

Il sogno di Lautaro e compagni resta però la Champions, che si giocheranno a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio: “Il futuro del calcio è la Champions, non lo scudetto o il campionato – ha sottolineato Borzillo – Tra 10 o 15 anni, dello scudetto fregherà a poco”.

PSG-Inter, confronto impari sul mercato: “Hanno speso 100 milioni per due giocatori”

Borzillo si è poi espresso sulle necessità della rosa in ottica mercato: “A centrocampo non ci siamo… Chi è all’altezza di Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu? Davanti, se si fanno male i titolari, non ne fanno uno in tre”. Si terrebbe sia Taremi che Zielinski: “L’iraniano non è quello che abbiamo visto. Mi tengo anche il polacco perché non può fare peggio di così…”.

Per quanto riguarda Dumfries, a suo giudizio oggi “è uno dei tre esterni più forti d’Europa, quindi del mondo”.

“Rischio zero titoli? Comunque vada quest’anno cosa vuoi dire a questa squadra qua? È stata una stagione mostruosa. Mi alzo e applaudo… Noi ci scontriamo con questa gente qui e poi c’è gente che ti dice che se fai la finale di Champions League è un fallimento – ha risposto Borzillo evidenziando poi le differenze con il Paris Saint-Germain, l’avversario in finale di Champions – L’Inter ha speso 12euro e 50, questi qua hanno speso 100 milioni per Barcola e Doue l’altro giorno…”.