Inchiesta ultras, conti Inter nel mirino: “Novità a fine campionato”

Le ultime notizie relative al caso ultras. Un capitolo si è chiuso, ma la storia evidentemente non si è ancora conclusa: ecco cosa sta succedendo

“Continuo a ricevere migliaia di richieste di chiarimenti sulla manca messa in onda dell’annunciata inchiesta sui conti dell’Inter. Voglio assicurare che andrà in onda regolarmente con elementi di originalità e di assoluto interesse. Lo slittamento è finalizzato a evitare una sovrapposizione tra il campionato e Report“.

Scrive così ai propri lettori, Sigfrido Ranucci, sui propri social. Il giornalista di Report, dunque, dà appuntamento al termine del campionato per avere novità in merito all’inchiesta relativa agli ultras di Milan e Inter.

Ricordiamo che il capitolo relativo all’aspetto sportivo è stato chiuso. Era il primo maggio quando venivano comunicate le squalifiche di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu. Un turno per entrambi, scontato nel match contro il Verona, più una multa di 15 e 30 mila euro per i due tesserati nerazzurri. Per l’Inter, invece, 70mila per responsabilità oggettiva.

Per quanto riguarda i dirigenti, ricordiamo che non è stata riscontrata alcuna irregolarità per Beppe Marotta. Per Javier Zanetti, invece, da una squalifica si è passati a una multa di 14500 euro. L’Inter, dunque, ha chiuso, ormai da un paio di settimane, i conti con la Giustizia Sportiva, al pari del Milan, al quale è stata comminata una sanzione pecuniaria di 30mila euro.

Giustizia sportiva nel mirino dei tifosi

L’accordo che ha portato al patteggiamento non è però piaciuto ai tifosi, soprattutto quelli juventini, che hanno ricordato il trattamento avuto in passato dal club bianconero.

Va detto che queste sono le sanzioni sportive, da sempre assurde, vediamo quelle penali — Marco Varini (@mvcalcio) May 1, 2025

Le penali riguardano persone della curva x(omicidio) Non la dirigenza cartonata, ché di un fondo.🤔 All’ epoca manco era la proprietaria.Troppo furbi per voi Juventini.E avevate avuto Marotta per anni.Via lui il vostro Cda ne ha combinate di peggio. Aspettando la sentenza PRISMA. — Nicoletta. ( Nik ) (@Nik91440944) May 1, 2025

Possiamo stilare una lista :

Gomitata 2 giornate

Rapporti con rappresentanti legati ad ambiti mafiosi 1 giornata — JWG (@Jwomenegiovani1) May 1, 2025

Erano stati così diversi i tweet con cui i tifosi si lamentavano. Le tempistiche, inoltre sono state messe in discussioni. Le squalifiche di Calhanoglu e Inzaghi sono scattate, infatti, per la sfida contro il Verona. Un match che precedeva quello contro il Barcellona, in cui il tecnico nerazzurro aveva deciso di affidarsi ad un importante turnover.