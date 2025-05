DIRETTA Roma-Milan, Ranieri sull’attacco del futuro e l’episodio di Bergamo LIVE

Il tecnico giallorosso alla sua ultima panchina all’Olimpico in un big match che vale tantissimo per la qualificazione in Europa

La Roma scende in campo per l’ultima partita casalinga della stagione nel big match contro il Milan, reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia.

Per Claudio Ranieri sarà invece la 500esima panchina in Serie A e soprattutto la sua ultima allo Stadio Olimpico, che però varrà tantissimo per il futuro del club giallorosso che può ancora qualificarsi in Europa e sognare la Champions. Le parole in conferenza stampa del tecnico:

Il reparto offensivo della Roma è da altissima classifica o andrà rinforzato? “Di mercato ne parleremo a fine campionato, ora non è il momento. I fatti parlano chiaro, per quanti gol abbiamo fatto e quanti ne abbiamo sbagliati. Vedremo il da farsi”.

Ha avuto un contatto con l’Aia dopo Bergamo? “Resto della mia idea. Non giudico se era rigore o no, parlo di uniformità di intenti. Il protocollo Var dice chiaro ed evidente errore. Ci sono stati sia in Italia che in Europa errori molto simili e il Var non è intervenuto. Solo questo, anche per sapere e regolarmi. Poi se qualcuno attacca un mio giocatore anche io lo difendo come ha fatto il presidente Aia. Quello che è successo a noi è successo anche in altri episodi, solo per sapere, con molta tranquillità”.

Domenica sarà la sua ultima all’Olimpico: cosa le mancherà di più? Qual è la differenza con gli altri stadi? “È che siamo romani e romanisti, magari un altro non ha la stessa sensazione. Ricordo quando ero nel settore giovanile della Roma solo a guardare i calciatori mi batteva il cuore. Salire quegli scalini va oltre, vedere lo stadio pieno significa che la squadra cerca di dare il meglio ai tifosi e questa è una sensazione bellissima”.

