Serie A, arriva il brasiliano dalla Turchia: Ajax beffata

Un nuovo intreccio dalla Turchia per conoscere il prossimo attaccante brasiliano di una big italiana. Spunta il sorpasso decisivo all’Ajax, la verità

Un annuncio importante da parte dell’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, che ha svelato così il trasferimento dell’attaccante brasiliano in ottica futura. Spunta la nuova decisione in vista della prossima stagione: ecco la firma con una big della Serie A.

Il calciomercato regala storie interessanti da parte di giocatori sconosciuti nel campionato italiano. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio suggestivo per l’arrivo dell’attaccante brasiliano in Serie A. Una voglia immensa di sbarcare in uno dei campionati più importanti d’Europa: spunta la nuova decisione in vista della prossima stagione. In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore, la dirigenza della big italiana continua a lavorare sul fronte calciomercato.

Calciomercato, il brasiliano sbarca in Serie A: la svolta in attacco

Tutti i nuovi dettagli per la futura operazione dalla Turchia: ecco l’indiscrezione arrivata pochi minuti sul profilo X dell’esperto di calciomercato.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, la Roma ha messo nel mirino l’attaccante brasiliano del Goztepe Romulo. Sulle sue tracce ci sono anche Monaco ed Ajax: dopo l’exploit nel campionato turco, è pronto a voltare definitivamente pagina per sbarcare così nella Capitale. In questa stagione ha collezionato ben 15 gol complessivamente: ecco la nuova decisione per rinforzare la rosa del futuro.

La società giallorossa dovrà comunicare ufficialmente il prossimo allenatore dopo l’addio già annunciato di Claudio Ranieri. Un momento decisivo per allestire la rosa in vista della prossima stagione: spunta un nuovo annuncio per firmare subito con una big italiana. In prestito dall’Athletico Paranaense, si è messo in mostra proprio nel campionato turco attirando così i forti interessamenti delle big d’Europa.

Saranno settimane intense per conoscere così la nuova trattativa con la Roma: nella Capitale si sogna la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I Friedkin annunceranno il prossimo allenatore nei prossimi giorni come svelato da Claudio Ranieri. L’allenatore romano è stato protagonista di un girone di ritorno entusiasmante: soltanto lunedì sera è arrivata la sconfitta a Bergamo dopo una serie incredibili di vittorie.

Una svolta decisiva per dire no alle avances dell’Ajax, ma l’ultima parola spetterà alla dirigenza giallorossa che già sta programmando la prossima stagione per sorprendere tutti. L’obiettivo principale è quello di tornare a lottare per lo Scudetto, che manca da ormai tanti anni.