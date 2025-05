Lotta Scudetto, è bufera Napoli-Inter: “È grave, Marotta deve farsi sentire”

Polemica furiosa a tre giorni dal duello Scudetto a distanza tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Antonio Conte. Cosa sta succedendo

Polemiche social sulla presenza di Guida nella squadra arbitrale di Inter-Lazio. Il match del ‘Meazza’, in programma domenica sera come altre otto delle dieci partite della 37esima giornata di Serie A, è stato affidato a Chiffi, con il fischietto di Torre Annunziata collocato invece in sala Var come assistente di Di Paolo.

Di recente e con parole molto forti, Guida aveva dichiarato di non voler più arbitrare una partita del Napoli: “Io e Maresca abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano. Vivo la città di Napoli e abito in provincia, è una scelta personale. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada o andare a fare la spesa“.

Le sue dichiarazioni rilasciate a ‘Radio CRC’ generarono grande clamore e sono tornate alla ribalta in queste ore, dopo l’ufficialità della sua nomina come AVAR della sfida tra Inter e Lazio. I tifosi interisti gridano al complotto.

Un arbitro così ‘condizionato’ dalla città di Napoli, tanto da chiedere di non arbitrare più una gara degli azzurri, piazzato al Var in un match di una gara cruciale per lo Scudetto, con la squadra di Conte, cioè il Napoli soltanto un punto avanti e quindi diretto interessato del risultato dell’incontro di San Siro.

Chiffi, Meli, Alassio, Marcenaro, Di Paolo e Guida, hanno schierato gli Avengers al completo.#InterLazio pic.twitter.com/PwRbKg4wHG — ⭐️ 𝐕𝐆 ⭐️ (@NonConoscoVG) May 15, 2025

Guida ha ammesso di aver paura e ha chiesto di non arbitrare il Napoli. Però a quanto pare può essere l’assistente Var di una partita dell’Inter che si gioca lo scudetto con il Napoli punto a punto. Su questa cosa qui c’è troppo silenzio. Troppo. #FCIM — Raffaele Caruso (@raffaelecaru) May 15, 2025

Mi spiegate come e’ possibile avere la designazione per l’Inter di Guida in questo momento del campionato? Uno che ha dichiarato di non voler arbitrare il Napoli per la sicurezza della sua famiglia. Con quale stato d’animo potrebbe esprimere un parere?? — ⭐️Malamente⭐️ (@stillers1971) May 15, 2025

Il “signor” Guida che, insieme a Maresca, hanno deciso di non arbitrare il Napoli per stare “tranquilli” con i figli, però se l’è sentita di esser a disposizione come Assistent VAR in una partita dove si gioca lo scudetto la rivale del Napoli, dico bene?

CHE GRANDISSIMA PORCATA pic.twitter.com/7Y7DJg15nN — Samuele Cacciólo (@SamCacciolo) May 15, 2025

Lo scudetto è perso per carità, però poi qualcuno mi spiega come possa esserci Guida all’assistenza al Var di Inter-Lazio, dopo aver dichiarato di aver paura ad arbitrare il Napoli. Tutto nella norma, mancherebbe altro. — Duca Andrea (@DucaAndrea85) May 15, 2025

Guida con quelle dichiarazioni aveva evidentemente mostrato una difficoltà, non puoi metterlo nella situazione attuale del campionato nella partita dell’inter. Domenica Inter e Napoli sono come una unica cosa. Grave — L’importante è il percorso (@interemia_2) May 15, 2025

Se non voglio arbitrare il #Napoli per ragioni di sicurezza, come posso arbitrare in sicurezza l’avversario del Napoli nella lotta per lo scudetto, peraltro in un incontro decisivo?#AIA#Guida #InterLazio pic.twitter.com/dpTkX1NkNH — Bonconte ⭐️⭐️ (@Pliis3) May 15, 2025

Marotta deve farsi sentire.

La lega sta facendo l’impossibile pur di consegnare lo scudetto al Napoli . L’accoppiata Chiffi Guida è un insulto allo sport e a tutti i principi di lealtà,eticità e trasparenza dello sport. Una roba da quarto mondo #InterLazio — Diego ⭐️⭐️ (@mitrandirr) May 15, 2025

Inter-Lazio e non solo: gli arbitri della 37esima giornata di Serie A

Ecco tutte le designazioni della 37esima nonché penultima giornata di Serie A:

GENOA – ATALANTA Sabato 17/05 h. 20.45

GHERSINI

CAVALLINA – MINIUTTI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: DIONISI

AVAR: AURELIANO

CAVALLINA – MINIUTTI IV: FERRIERI CAPUTI VAR: DIONISI AVAR: AURELIANO CAGLIARI – VENEZIA h. 20.45

PAIRETTO

IMPERIALE – CECCONI

IV: FELICIANI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: COLOMBO

IMPERIALE – CECCONI IV: FELICIANI VAR: MERAVIGLIA AVAR: COLOMBO FIORENTINA – BOLOGNA h. 20.45

ZUFFERLI

GIALLATINI – BACCINI

IV: DI MARCO

VAR: GARIGLIO

AVAR: SOZZA

GIALLATINI – BACCINI IV: DI MARCO VAR: GARIGLIO AVAR: SOZZA VERONA – COMO h. 20.45

ABISSO

DI MONTE – CECCON

IV: PRONTERA

VAR: LA PENNA

AVAR: FOURNEAU

DI MONTE – CECCON IV: PRONTERA VAR: LA PENNA AVAR: FOURNEAU INTER – LAZIO h. 20.45

CHIFFI

MELI – ALASSIO

IV: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA

MELI – ALASSIO IV: MARCENARO VAR: DI PAOLO AVAR: GUIDA JUVENTUS – UDINESE h. 20.45

AYROLDI

PRETI – CIPRESSA

IV: BONACINA

VAR: PEZZUTO

AVAR: MARESCA

PRETI – CIPRESSA IV: BONACINA VAR: PEZZUTO AVAR: MARESCA LECCE – TORINO h. 20.45

RAPUANO

BINDONI – TEGONI

IV: GIUA

VAR: PATERNA

AVAR: MASSA

BINDONI – TEGONI IV: GIUA VAR: PATERNA AVAR: MASSA MONZA – EMPOLI h. 20.45

MARINELLI

COLAROSSI – VECCHI

IV: COLLU

VAR: FABBRI

AVAR: MARIANI

COLAROSSI – VECCHI IV: COLLU VAR: FABBRI AVAR: MARIANI PARMA – NAPOLI h. 20.45

DOVERI

COSTANZO – PASSERI

IV: MARCHETTI

VAR: MARINI

AVAR: AURELIANO

COSTANZO – PASSERI IV: MARCHETTI VAR: MARINI AVAR: AURELIANO ROMA – MILAN h. 20.45

PICCININI

CARBONE – DEL GIOVANE

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DIONISI

Parma-Napoli è stata affidata a Doveri, mentre Roma-Milan a Doveri.