Italiano e la dedica speciale: “E’ una rivincita. Ho sentito il figlio di Joe Barone”

Le parole del tecnico siciliano al termine del match contro il Milan, vinto grazie ad un gol di Ndoye. I rossoblu esultano

Il Bologna vince la Coppa Italia. I rossoblu hanno battuto il Milan grazie ad un gol di Ndoye, arrivato nella ripresa e hanno così scritto una pagina importante della propria storia.

Può dunque esultare Vincenzo Italiano, che ha finalmente conquistato un trofeo importante nella sua carriera: “E’ una vittoria meritata – afferma il mister dei rossoblu ai microfoni di Mediaset -. La prestazione è stata incredibile. Il percorso fatto viene coronato con questa Coppa. Questa gente meritava un premio. Le tre finali perse sono state delusioni importanti. Non pensavo di potermi prendere la rivincita, ma ci siamo riusciti. Aggiungo un trofeo importante a questo cammino. Oggi mi ha mandato un messaggio il figlio di Joe Barone e questa vittoria va anche a loro e a tutta la sua famiglia perché mi ha fatto immenso piacere ricevere i loro messaggi”.

Poi Italiano esalta il gruppo: “De Silvestri è una guida per tutti. Freuler e Orsolini che ha battuto tutti i record quest’anno. Questi sono i giocatori simbolo, ma attorno ruotano tutti questi ragazzi. Il Bologna sta crescendo anno dopo anno. Saputo è ambizioso e sono convinto che ci sarà ancora un’ulteriore crescita”.

Poi svela un retroscena legato al suo arrivo al Bologna: “Non ho detto subito sì e infatti Sartori in campo mi ha detto: “non volevi venire, ti ho dovuto convincere”. Dopo due o tre incontri ho conosciuto Fenucci e Di Vaio e alla fine è andata bene. Sapevo che era una panchina complicata per confermarsi a quei livelli, ma abbiamo trovato la chiave giusta”.