Gelo tra Conceicao e Calabria: labiale svelato a fine partita

L’ex capitano rossonero e il tecnico protagonisti: tutto rivelato alla fine della finale tra Milan e Bologna

Che i rapporti tra Davide Calabria e Sergio Conceicao non fossero dei migliori si era capito già al termine della sfida di San Siro tra Milan e Parma, conclusa con una rocambolesca vittoria rossonera in rimonta per 3-2.

Dopo la gara vinta in rimonta dai rossoneri, il tecnico e l’allora capitano milanista rischiarono addirittura di finire alle mani. Cosa successe, allora, non è apparso molto chiaro, però la situazione si è rivelata irreparabile. Tanto è vero che le strade di Calabria e del Milan si sono separate poco dopo, con il difensore che ha deciso di accasarsi al Bologna. E nella finale di Roma, vinta dai rossoblù, Calabria ha ritrovato il Milan da avversario, scendendo in campo nei minuti finali.

Calabria-Conceicao: gelo durante la premiazione

Per il numero 14 rossoblù si tratta del secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana conquistata proprio con la maglia del Milan, ma al momento della premiazione, il gelo è sceso tra il calciatore e il suo ex tecnico.

Al momento della consegna delle medaglie, il Bologna si è disposto su due file lungo il tappeto rosso applaudendo gli avversari. Calabria ha consolato e abbracciato tanti dei suoi ex compagni, tra cui Maignan e Theo Hernandez, con cui ha condiviso tanti anni e momenti insieme. Al momento però del passaggio di Conceicao, il giocatore ha dato una “pacca” al tecnico, che però non gli ha rivolto la mano. A chiarire un po’ la situazione ci ha pensato un video, in cui si è letto il labiale di Conceicao che mentre percorreva il tappeto insieme ai suoi giocatori rivolgeva i complimenti ai giocatori del Bologna e anche al suo ex calciatore.

Una situazione certamente di tensione, anche se forse il labiale ha aiutato a chiarire. Certo, a differenza che con tanti ex compagni, l’abbraccio o anche solo una stretta di mano tra i due, non c’è stato.