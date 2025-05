Furlani e Moncada bocciati, Galliani per salvare il Milan: l’annuncio a sorpresa dopo il ko

Ribaltone clamoroso al Diavolo e ritorno al passato: ecco cosa è stato annunciato in diretta dopo il ko contro il Bologna

Sono ore complicate per il Milan, chiamato a leccarsi le ferite dopo il ko contro il Bologna di ieri sera. Un ko, firmato Ndoye, che ha chiaramente certificato la stagione orribile del Diavolo. Ora non ci sono più dubbi e tutti sono finiti nel mirino della critica. Nessuno escluso.

Tra i tifosi rossoneri c’è ovviamente tanta preoccupazione anche in vista del prossimo anno. C’è la paura, infatti, che al Milan, nonostante il fallimento totale, non avvenga quella rivoluzione tanto auspicata. Il Diavolo avrebbe dovuto muoversi per tempo, a partire soprattutto dal Direttore sportivo.

Il Ds è ovviamente una figura chiave dalla quale bisognerebbe ripartire se si ha davvero voglia di svoltare, ma al momento tutto è bloccato. Giorgio Furlani ha affermato pubblicamente che non c’è fretta e che la dirigenza sta comunque programmando il mercato. Una dichiarazione che ha fatto capire ai tifosi come l’eventuale arrivo di un dirigente, che raccolga l’eredità di Antonio D’Ottavio, non cambierebbe molto le carte in tavola.

Milan, ritorno al passato: l’annuncio su Galliani

Lo stesso Giorgio Furlani, così come Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic, d’altronde, saranno ancora al Milan la prossima stagione. Loro, il simbolo del fallimento, non pagheranno per quanto vissuto negli ultimi anni. Già prima della sconfitta a Roma, contro il Bologna, quasi la totalità del tifo rossonero rimpiangeva Paolo Maldini, ma c’era comunque qualcuno che aveva deciso di fidarsi dell’attuale dirigenza. Adesso è davvero impossibile.

Il sogno dei sostenitori del Diavolo sogna un rientro alla base del numero 3 per salvare nuovamente il Milan. Servirebbe chiaramente una nuova proprietà affinché ciò accada. Ma c’è qualcuno che si augura anche un altro ritorno alquanto suggestivo, quello di Adriano Galliani, che scenderà in Serie B con il suo Monza.

“Il Milan deve prendere Adriano Galliani, ieri presente anche allo stadio”, ha affermato senza troppi giri di parole Raffaele Auriemma nel corso del programma Aria Fritta, sul canale YouTube di Chiamarsi Bomber. Difficile che Galliani torni a fare l’Amministratore Delegato al Milan, ma è evidente che i tifosi rossoneri hanno ormai completamente perso la pazienza e lo sconforto è davvero tanto. In questo club, in questa proprietà nessuno ci crede più.