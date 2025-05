Conceicao amaro: “Tante cose non vanno”. Poi mette nel mirino l’arbitro. Gabbia: “Chiedo scusa”

Le dichiarazioni del tecnico portoghese al termine della gara che ha visto i rossoneri perdere contro i rossoblu

La Coppa Italia va al Bologna di Vincenzo Italiano. Sono così i rossoblu a scrivere una pagina importante della propria storia.

Il Milan di Sergio Conceicao, invece, vive, l’ennesima delusione di questa stagione davvero disastrosa, in cui non c’è nulla da salvare.

“C’è amarezza per non aver vinto la Coppa Italia – afferma subito Conceicao -. E’ stata una partita equilibrata, nel primo tempo avremmo potuto fare due gol. Nella ripresa bisognava far di più. Si è giocato molto poco, con tanti calciatori per terra. Faccio i complimenti al Bologna, non cerco scuse, ma qualche decisione arbitrale non è stata delle migliori. Tutti sbagliamo”.

Immancabile fare un punto della situazione in vista del futuro: “Capisco la curiosità di tutti, ma in questo momento ho tanti pensieri su questa partita. In questo momento la mia testa sta solo a capire cosa non ha funzionato. Dobbiamo finire il campionato con dignità e poi ne parleremo. Io do tutto quello che posso dare”.

“Anch’io stasera avrei potuto fare qualcosa in più, è normale – prosegue Conceicao –. Chiunque al Milan avrebbe potuto fare di più. Siamo giudicati per i risultati. Io farò la mia analisi, sono qui da 4 mesi e mezzo, dentro un percorso non facile, con pressione altissima. Faremo i conti alla fine, è chiaro che diverse cose non vanno. Abbiamo vinto la Supercoppa, siamo a 4 punti dalla zona Champions. Vedremo alla fine cosa ho fatto di bene e cosa no”

Matteo Gabbia in conferenza stampa

In conferenza stampa è intervenuto anche Matteo Gabbia: “E’ difficile parlare con lucidità adesso. C’è tanto rammarico e la consapevolezza che abbiamo gettato via una occasione. Possiamo solo leccarci le ferite e provare ad avere la forza per superare questa serata. Dobbiamo avere la forza di fare i complimenti agli avversari”.

C’è chiaramente tanta amarezza nelle parole di Gabbia: “E’ una serata deludente. Non siamo riusciti a creare molto ed è una responsabilità di squadra. E’ stata una stagione negativa, che ci porta tanta amarezza per i tifosi e per tutto lo staff. E’ stata una partita difficile per noi. Chiedo scusa, ma è difficile adesso analizzare come è andata la partita. Vanno fatti i complimenti al Bologna”.