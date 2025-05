Caos totale e comunicato UFFICIALE: saltano Roma-Milan

Le ultime sul big match dell’Olimpico valevole per la 37esima giornata di Serie A e in programma domenica sera alle 20.45

Saltano la sfida tra Roma e Milan di scena, come altre nove partite della 37esima giornata di Serie A, domenica sera all’Olimpico alle 20.45. È appena arrivato l’annuncio ufficiale attraverso i social.

Il tifo organizzato rossonero non ci sarà all’Olimpico domenica sera. Attraverso una storia Instagram, la Curva Sud ha annunciato che non farà ritorno nella Capitale per seguire e appoggiare la squadra di Conceicao nel match contro i giallorossi di Ranieri.

Gli ultrà milanisti hanno preso questa decisione come segno di protesta per il ko in finale di Coppa Italia col Bologna e, più in generale, a seguito di un’annata che definire fallimentare forse è poco. “Dopo l’ultima prestazione indegna di ieri sera, l’ennesima di una stagione figlia di un’evidente incapacità dei dirigenti di via Aldo Rossi e di una squadra senza un briciolo di orgoglio, domenica a Roma vi lasceremo soli con la vostra vergogna!”.

Come evidenzia la stessa Curva Sud, “questa decisione viene presa a prescindere da eventuali folli divieti di trasferta di cui si parla da giorni”. Va detto, però, che la Questura di Roma aveva già deciso di vietare la trasferta ai tifosi rossoneri per quanto successo nelle ore antecedenti e durante la finale di Coppa Italia persa 1-0.

Roma-Milan, la Curva Sud non si sarà: ma era già scattato il divieto della Questura

“Si segnala come alla vigilia del match su alcune piattaforme social esponenti della tifoseria milanista avevano esternato la volontà di profanare il settore Curva Sud, abituale dimora calcistica della tifoseria giallorossa – recita la nota della Questura – Alle predette esternazioni sono seguite reazioni, sempre veicolate attraverso i social, della tifoseria romanista che aveva annunciato azioni in danno della componente rossonera.

Al riguardo si segnala come effettivamente durante le fasi di deflusso si sono registrate alcune azioni controindicate in danno di esponenti della tifoseria milanista“. Ieri sera, poi, “alcuni veicoli riconducibili a questi ultimi, lasciati in sosta a piazzale Clodio, hanno subito il danneggiamento di pneumatici. Ancora, nella zona di piazzale degli Eroi, sono stati segnalati alcuni tentativi di aggressione posti in essere da esponenti della tifoseria romanista in danno ai tifosi del Milan”.

La Questura conclude dicendo che “ad arricchire lo scenario intervengono gli atti vandalici posti in essere in Curva Sud e nei bagni con l’imbrattamento delle sedute nonché degli ambienti destinati ai servizi sanitari”.