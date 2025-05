Terremoto Milan dopo la Finale: “Si ritira”

Caos in casa rossonera al termine della gara dell’Olimpico dopo la sconfitta contro il Bologna

Una gara decisamente deludente, specchio della stagione rossonera. La Supercoppa vinta contro l’Inter non può certamente bastare per il Milan, che ora deve sperare in un vero e proprio miracolo per entrare in Champions League, ma un ko contro la Roma ora rischia di estromettere i rossoneri da qualsiasi competizione europea.

Pochi i rossoneri a salvarsi nel corso della finale di Roma, persa dai rossoneri contro il Bologna per un gol di Ndoye. Difficile trovare qualcuno in grado di salvarsi, ma tra le note più negative c’è, ancora una volta, Joao Felix. Il portoghese è entrato in campo, senza minimamente incidere e i tifosi, ma non solo, hanno puntato il dito contro di lui.

Milan, Joao Felix nel mirino: “Si ritirasse, con lui si gioca in dieci”

Il supporters milanisti, su X, hanno espresso tutto il loro disappunto per la prestazione del portoghese. “Una piaga, si ritirasse” il commento di un tifoso. “Con lui è come giocare in dieci” le parole di un’altra tifosa. “Un acquisto inutile” lo ha definito un altro supporter rossonero. “Una vergogna, lo sognerò la notte” aggiunge un altro.

Joao Felix è una piaga si ritirasse — Alessss il XIX🔴⚫️ (@lecosedisandro) May 14, 2025

Joao Felix lo sognerò la notte, una vergogna di calciatore. — Simone (@simostu9) May 14, 2025

Poi un giorno con calma voglio capire con quale logica se stai perdendo metti Joao Felix che è come giocare in 10 ogni volta che è in campo. — Delfy (@theocrazia) May 14, 2025

Joao Felix è stato un acquisto più inutile di Mandzukic — Federico ex milanista (@FedericoSaltato) May 14, 2025

Critiche però sono arrivate anche da tifosi di altre squadre, in particolare da supporters dell’Inter. Chi ha ripreso il paragone con Kakà e, per l’occasione, ha pubblicato una gif in cui viene nascosta una risata, segno di come il raffronto proprio non sussista.

Io un giocatore più scarso di Joao Felix non l’ho mai visto in 33 anni che gufo il Milan — Pancredi (@KingPancredi) May 14, 2025

Joao Felix nuovo Kaka pic.twitter.com/sLwulpG5SC — Adriano FC (@ImperatoreFC) May 14, 2025

Per il numero 79 ora saranno le ultime gare con la maglia del Milan. Un’esperienza decisamente deludente e forse in maniera inaspettata, visto come il calciatore lusitano si era presentato al pubblico di San Siro, con una grande prestazione offerta contro la Roma, proprio in Coppa Italia.