Milan, retroscena Conceicao: la svolta a poche ore dalla finale

Interessanti sviluppi per il futuro del tecnico del Diavolo, i vari intrecci analizzati su ‘TiAmoCalciomercato’

Giornata calcistica con riflettori puntati, ovviamente, sul Milan e sull’impegno in finale di Coppa Italia contro il Bologna. Appuntamento dalla notevole rilevanza sia per i rossoneri che per i felsinei, la vittoria del trofeo varrebbe tantissimo per entrambe le squadre, per motivi differenti.

Una sfida, quella di stasera all’Olimpico, che si annuncia intensissima e ricca di colpi di scena. Con annessi spunti molto interessanti anche extra campo. Su ‘TiAmoCalciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, con Lorenzo Polimanti e Alessio Lento abbiamo dedicato un approfondimento alla situazione in casa Milan, parlando del futuro di Sergio Conceicao e non solo.

Nelle ultime settimane, la possibilità di una conferma di Conceicao sta crescendo. Anche se la sua posizione rimane comunque in bilico. Dichiarazioni importanti potrebbero arrivare a fine partita, in un verso o nell’altro, da parte del portoghese. Nel frattempo, il club continua a valutare tutte le possibili alternative e ragiona anche in altre direzioni.

Milan, tutti i nomi per il dopo Conceicao: il sogno è Antonio Conte

Sono numerosi, i nomi che stanno circolando per rilevare la panchina rossonera nella prossima stagione. Il sogno di buona parte dell’ambiente sarebbe Antonio Conte, visto come garanzia di poter puntare verso grandi traguardi.

Ci sono in lizza però altri grossi calibri, come Massimiliano Allegri. Altre eventuali alternative porterebbero a Maurizio Sarri o a Roberto De Zerbi. Attenzione, nel ruolo di outsider, all’avversario di stasera, Vincenzo Italiano. Il casting è dunque aperto a diverse soluzioni.

Nel mentre, in casa rossonera un altro tema caldo è quello della ricerca del nuovo direttore sportivo, anche se si tratta di un argomento temporaneamente messo in stand-by. Igli Tare si è proposto per la carica, ma per il momento ancora niente si sblocca su quel versante.