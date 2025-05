Huijsen vicino al Real Madrid: ecco quanto incassa la Juventus

L’ex difensore bianconero sta per diventare un nuovo calciatore delle ‘Merengues’ dopo una stagione super in Premier, al Bournemouth

Sono i giorni e le ore di Dean Huijsen, protagonista di una grande stagione con la maglia del Bournemouth. Il premio si chiama Real Madrid, che sta per vincere definitivamente la sfida con le altre big europee per il suo cartellino pagato circa 15 milioni l’estate scorsa.

Secondo le ultime informazioni, Huijsen è vicino a diventare un nuovo giocatore delle ‘Merengues’. Intenzionato a rinnovare il reparto arretrato, il club presieduto da Florentino Perez dovrebbe alla fine pagare la clausola risolutiva da circa 59 milioni di euro presente nel contratto che lega il ventenne alla società rossonera fino a giugno 2030.

Il Bournemouth del Ds Tiago Pinto, ex General manager della Roma, ha vinto se non stravinto la ‘scommessa’ fatta neanche un mese fa per il giovane centrale che aveva preso già in giallorosso.

Col senno del poi non possono che essere tantissimi i rimpianti in casa Juve: aver perso un talento del genere per appena 15 milioni, 3 milioni di bonus esclusi, ovvero per quanto più o meno verrà pagato Kelly, acquistato a gennaio dal Newcastle ed ex proprio del Bournemouth.

Per Huijsen, Giuntoli si era quantomeno garantito un 10% sulla futura plusvalenza. Così nelle casse della Juventus finiranno circa 4 milioni di euro.