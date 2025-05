Galliani: “Monza, Fininvest non si defila”. E Marotta consola la Samp | VIDEO CM.IT – Calciomercato.it

Brianzoli e blucerchiati uniti dal dispiacere per la retrocessione, le dichiarazioni degli storici dirigenti

Giornata importantissima a Roma, non solo per quanto accade al Foro Italico ma sta crescendo l’attesa per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Una serata storica per i rossoblù, vitale per i rossoneri perché permettere di qualificarsi almeno per l’Europa League.

Nel primo pomeriggio è stato il turno anche della consueta assemblea di Lega Serie A, con Adriano Galliani che si è fermato ai microfoni di Calciomercato.it per commentare dopo tanti mesi la stagione del Monza: “Purtroppo, come sempre, i risultati sportivi hanno cause e concause, nel bene e nel male. D’altra parte, in Italia come nel resto d’Europa, ci sono 11-12 squadre che non retrocedono mai. Si dice che la retrocessione è tre su venti, ma non è così: è tre su nove, perché undici squadre negli ultimi dieci anni non sono mai retrocesse. Quindi ogni anno, se non ti chiami con i nomi che conoscete, hai il 33% di possibilità di retrocedere. Quest’anno è capitato a noi, cercheremo di tornare in A l’anno prossimo con rinnovata lena”.

Poi sulla possibilità che Fininvest si defili: “Defilarsi no. La cessione può succedere, possono arrivare altri soci e via dicendo. Ma altrimenti c’è Fininvest alle spalle: ha sostenuto il Monza in questi anni, per anni non c’era la Serie A ma nemmeno la B. Grazie a Fininvest siamo andati in A per la prima volta, l’anno venturo faremo la B che mancava da vent’anni prima di Fininvest. Io l’ho vissuta da ragazzo, negli anni ’70, quando abbiamo fatto quattro campionati di fila cercando di andare in Serie A. Speriamo l’anno prossimo”. Infine, sulla continuità tecnica e l’allenatore: “Vedremo”.

A proposito di club retrocessi, è un momento tristemente storico per la Sampdoria, con la retrocessione in Serie C. Il grande ex Marotta ha commentato così: “Abbiamo vissuto insieme anni splendidi, con emozioni e grandi risultati, oggi non possiamo che rammaricarci. La retrocessione è un grande dispiacere, la speranza è che possano tornare in Serie A il prima possibile. Penso sia quella la categoria che compete a una società blasonata come la Sampdoria”.