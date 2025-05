Fuori Tudor, dentro Zidane: tifosi Juventus in estasi per l’annuncio

La panchina dei bianconeri è in bilico e al termine dell’attuale stagione potrebbe tornare in auge proprio un vecchio sogno

Due partite per decidere del proprio destino. La Juventus scalda i motori in vista delle gare contro Udinese e Venezia dalle quali dipenderà la partecipazione o meno dei bianconeri alla prossima Champions League.

Si tratta dell’obiettivo minimo per la società piemontese che ha bisogno di tornare immediatamente nella massima competizione europea per poter organizzare al meglio la ripartenza di un progetto che passerà dall’ennesima rivoluzione. Tra gennaio e la scorsa estate il mercato di Giuntoli non ha convinto, così come la scelta di affidarsi a Thiago Motta, poi esonerato a favore di Tudor.

Saranno dunque settimane intense e decisive per la Juventus, che potrebbe cambiare ancora pelle sia in dirigenza, come sta già accadendo in queste ore con le dimissioni di Calvo, che in panchina dove la figura di Tudor resta maggiormente legata a quella di un traghettatore piuttosto che di un tecnico da cui ripartire.

Avere la possibilità di giocare la Champions faciliterebbe quindi le scelte sia dal punto di vista economico che di appeal, e al netto del profilo del solito Antonio Conte, che resta impegnato in un finale di campionato tutto da vivere, potrebbe anche tornare in auge un vecchio sogno mai realizzato.

Calciomercato, arriva l’annuncio: “Zidane è il sogno della Juventus”

Non è un mistero che la Juventus sia attratta dalla possibilità di riportare a Torino Antonio Conte, al netto del contratto ancora lungo ed in essere col Napoli.

Eppure in questo quadro c’è chi come il giornalista Michele De Blasis riporta a galla un pallino come Zinedine Zidane, ancora a caccia di una nuova sistemazione dopo la sua ultima avventura al Real Madrid.

Il collega su X ha infatti scritto: “Il grande sogno di John Elkann per la panchina della Juventus è Zinedine Zidane”. Senza troppi giri di parole il francese, che a Torino ha avuto un passato da calciatore, sarebbe il sogno della proprietà. Un desiderio che aleggia già da tempo ma che per ora non è mai andato in porto. Vedremo cosa accadrà questa estate.