Dramma sfiorato in Premier: sbatte sul palo e finisce in coma farmacologico

Il giocatore fortunatamente non è in pericolo di vita dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto nelle scorse ore

Si è sfiorato il dramma in Premier League, con l’attaccante indotto in coma farmacologico dopo l’ultima partita di campionato.

É successo domenica nella sfida del massimo torneo inglese tra Nottingham Forest e il già retrocesso Leicester, con Taiwo Awoniyi sfortunato protagonista dell’episodio. Il nigeriano dei ‘Forest’ nel match di domenica è entrato nel finale di partita e dopo qualche minuto dal suo ingresso in campo durante un’azione di gioco è andato a sbattere contro il palo della porta avversaria.

Il calciatore è stato costretto a lasciare il campo di gioco dopo aver provato per qualche istante a continuare, mentre all’indomani della partita è stato ricoverato in ospedale perché il dolore continuava persistere come spiega il ‘Daily Mail’.

Nottingham Forest, Taiwo Awoniyi operato all’addome: non è in pericolo di vita

Per Taiwo Awoniyi, dopo aver effettuato ulteriori controlli, è stato necessario perciò un intervento chirurgico per una grave lesione all’addome.

Il 27enne attaccante è stato indotto in coma farmacologico per stabilizzare la situazione e fortunatamente non è in pericolo di vita come reso noto nelle scorse ore dal Nottingham Forest dopo l’operazione a cui si è sottoposto in ospedale.

“Il recupero di Taiwo Awoniyi procede nel migliore dei modi dopo l’intervento subito dal nostro giocatore, in seguito allo scontro di gioco di domenica pomeriggio contro il Leicester City, che ha provocato un problema agli addominali. Nelle prossime ore Taiwo sarà risvegliato dal coma e si procederà con la seconda parte dell’operazione”, si legge nella nota del club inglese.

Il peggio per Taiwo Awoniyi fortunatamente è alle spalle, con la situazione che poteva ulteriormente complicarsi se lo staff medico del Nottingham Forest non avesse sottoposto il calciatore a ulteriori controlli. L’attaccante nigeriano in questa stagione ha messo a segno 2 di reti tra campionato e coppe, con i ‘Forest’ sempre in corsa per un posto in Champions League nelle ultime giornate di Premier.