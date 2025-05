DIRETTA Coppa Italia, finale Milan-Bologna: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i rossoneri di Conceicao e i rossoblu di Italiano in tempo reale

Il Milan e il Bologna si affrontano a Roma nella finalissima che assegna la Coppa Italia per la stagione 2024-25. Una sfida tra due formazioni che ambiscono a qualificarsi alla prossima Europa League proprio vincendo questo trofeo, che sarà diretta dall’arbitro Mariani della sezione di Aprilia.

Da una parte i rossoneri di Sergio Conceicao, che occupano l’ottavo posto in Serie A grazie a una striscia di tre vittorie consecutive, non vincono questa competizione da ben ventidue anni. Il Diavolo è arrivato a questo appuntamento dopo aver eliminato il Sassuolo agli ottavi di finale, la Roma ai quarti e l’Inter nel doppio derby in semifinale.

Dall’altra parte i rossoblu di Vincenzo Italiano, che invece hanno raccolto appena 2 punti nelle ultime tre giornate dicendo addio al sogno Champions, cercano una coppa che manca in bacheca da oltre cinquanta anni. I felsinei hanno avuto la meglio sul Monza, sull’Atalanta e sull’Empoli nei turni precedenti. In caso di parità al novantesimo si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Formazioni UFFICIALI Milan-Bologna, finale di Coppa Italia

In campionato sono arrivate una vittoria a testa, entrambe per chi giocava in casa. Il Bologna si è imposto 2-1 con i gol di Castro e Ndoye dopo il vantaggio di Leao. Il Milan, venerdì scorso, ha vinto 3-1 con la doppietta di Gimenez e la rete di Pulisic a rimontare quella di Orsolini. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Milan e Bologna live in tempo reale.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Alex Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic. All. Conceicao

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia

PROSSIMI IMPEGNI: Bologna-Fiorentina e Roma-Milan, domenica 18 maggio ore 20:45.