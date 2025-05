Allenatore svincolato a parametro zero, sbarca nella Capitale: la svolta

Il calciomercato degli allenatori si accende all’improvviso: la panchina trova un nuovo occupante, accordo gratis e senza penali

Si entra già adesso nel vivo del calciomercato, come vi stiamo raccontando sulle nostre pagine. Tra i principali motivi di interesse, non soltanto i movimenti che riguardano i calciatori più ambiti, ma anche, ovviamente, il cosiddetto valzer delle panchine, che mai come quest’anno promette ripetuti colpi di scena, che possono riguardare le squadre più importanti in Italia e non solo.

Rumours di vario genere si stanno susseguendo attorno al destino delle panchine delle grandi del nostro campionato, anche se per il momento di certezze non ce ne sono. E’ già ufficiale, invece, che a cambiare allenatore sarà una grandissima squadra a livello internazionale, che quest’anno concluderà l’annata, in maniera inusuale, senza trionfi. Il Real Madrid saluta Carlo Ancelotti, che si appresta ad allenare la nazionale brasiliana, per l’ultima grande avventura della sua carriera.

Per quanto riguarda il suo sostituto, il nome che circola da tempo è quello di Xabi Alonso, il quale a propria volta ha fatto sapere da un po’ che lascerà il Bayer Leverkusen. E adesso, arriverebbero ulteriori conferme ad avvicinare lo spagnolo alla panchina dei ‘Blancos’. Secondo quanto riportato dal ‘Telegraph’, in Inghilterra, infatti, il club tedesco avrebbe acconsentito a liberare Xabi Alonso dal suo contratto. Il che significa che per sposare la causa del Real né lui né la società iberica dovranno versare alcuna penale e iniziare dunque il proprio percorso insieme senza particolari intoppi.

Dopo aver regalato al Leverkusen il primo titolo della sua storia, Xabi Alonso è pronto per misurarsi con la panchina forse più prestigiosa in circolazione. Un binomio che promette di essere alquanto suggestivo e che a Madrid sperano possa essere foriero di un nuovo ciclo di trionfi.