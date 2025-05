Sassuolo, obiettivo in casa Galatasaray per il ritorno in Serie A | ESCLUSIVO

Dopo aver dominato la Serie B, la squadra di Grosso si prepara al ritorno tra i grandi. Piace il centrocampista turco Aydin, ma c’è tanta concorrenza

Il purgatorio è durato soltanto un anno. Con un campionato dominato in lungo e in largo, il Sassuolo ha centrato subito la promozione in Serie A. L’obiettivo è quello di tornare in pianta stabile nella massima serie e per questo i neroverdi si apprestano a fare un mercato importante nella prossima sessione estiva. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, gli emiliani stanno guardando in casa Galatasaray.

Il Sassuolo vuole mettere a disposizione di mister Fabio Grosso una rosa in grado di ottenere una salvezza senza sofferenze, puntando su giovani talenti che poi in futuro possano fare il salto di qualità e portare tanti soldi nelle casse del club. Tra i calciatori seguiti dai neroverdi, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, c’è anche Eyup Aydin.

Si tratta di un centrocampista turco (nato ad Heidenheim e quindi con passaporto tedesco) classe 2004 che ha già fatto il suo esordio in prima squadra con Okan Buruk. A giugno entrerà nel suo ultimo anno di contratto con il Galatasaray, che però è al lavoro per rinnovarglielo. Inoltre gli emiliani dovranno fare i conti con la concorrenza di alcuni club della Bundesliga, in particolare l’Augsburg.