Napoli-Inter in fiamme per lo scudetto: chi favoriscono gli arbitri

Testa a testa per il campionato nella sua parte decisiva, non mancano le polemiche sui direttori di gara

La domenica di Serie A ha confermato, una volta di più, che quest’anno, in campionato, di scontato non c’è proprio niente. L’Inter è tornata a contatto nella corsa al titolo, facendo il suo dovere contro il Torino e approfittando del pareggio del Napoli contro il Genoa per riportarsi a -1, a due giornate dalla fine. Insomma è tutto ancora apertissimo.

Ci aspettano ultimi 180 minuti davvero al cardiopalma. Napoli atteso dagli impegni con Parma e Cagliari, ci saranno Lazio e Como per l’Inter. A questo punto, veramente difficile fare pronostici, possiamo aspettarci qualsiasi cosa. Ogni dettaglio potrà fare la differenza, nel testa a testa e nel braccio di ferro a distanza tra Conte e Inzaghi.

Come sempre, in queste situazioni, non mancano anche spunti polemici e ovviamente fanno la loro comparsa anche le discussioni arbitrali. Ci sono stati, nel corso dell’anno, episodi controversi. Uno per parte, con esiti simili ma favorevoli all’Inter, nelle partite contro Torino e Genoa. Da una parte, un tocco di mano di Dumfries non sanzionato che poteva portare al rigore contro i nerazzurri. Dall’altra parte, un tocco di mano di Venturino, anche questo non sanzionato e dunque non meritevole di calcio di rigore a favore del Napoli. Il tema viene dibattuto, ovviamente, anche su Calciomercato.it ed entra a far parte integrante del rush finale.

Arbitri e corsa scudetto, Inter favorita: il sondaggio di CM.IT parla chiaro

Nel consueto sondaggio su ‘X’, la nostra redazione ha chiesto agli utenti un giudizio sull’operato degli arbitri fino a questo momento. E il verdetto è stato piuttosto netto.

Napoli sfavorito, e dunque campioni d’Italia agevolati, secondo il 54,3% dei partecipanti al sondaggio. Sfavoriti, i nerazzurri, soltanto per il 26,1% dei votanti. Mentre ancora meno (19,6%) sono i sostenitori del partito degli errori che si compensano. Di sicuro, le prossime designazioni arbitrali avranno una certa risonanza e non potranno passare inosservate.