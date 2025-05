Intreccio Inter-Juve: Bastoni e non Yildiz, addio Serie A

La decisione presa chiama in causa pure Milan e Atalanta, nello specifico Reijnders e Lookman. Ecco tutti i dettagli

Alessandro Bastoni e Kenan Yildiz, il primo tra i protagonisti della grande cavalcata Champions dell’Inter e il secondo l’astro nascente del calcio turco e, in teoria, il simbolo della Juventus che verrà. In teoria perché il classe 2005 è ambitissimo sul mercato internazionale, con le big di Premier League in prima fila.

Meno incerto all’apparenza il futuro del difensore nerazzurro. Eppure anche sulle sue tracce ci sono alcuni dei migliori del club del mondo. Negli ultimi giorni in Spagna hanno inserito pure il Barcellona, appena battuto ed eliminato dalla squadra di Inzaghi, nella eventuale corsa al cartellino del classe ’99.

Bastoni e Yildiz sono due dei giocatori più forti e rappresentativi della nostra Serie A. Non sono da meno, quanto a importanza per le loro squadre, anche Lookman e Tijjani Reijnders. Chiedere ad Atalanta e Milan, che nella prossima estate proveranno a tenerseli stretti. Per gli orobici sarà un’impresa ardua riuscirsi, ma lo sappiamo che a Bergamo non si fanno prigionieri. Pagare moneta, vedere cammello.

Reijnders, Lookman, Yildiz e… Bastoni: le big europee sono pronte a piombare sui gioielli della Serie A. Per questo motivo abbiamo chiesto ai nostri followers di X “(…) quale sarebbe la perdita più pesante per il campionato italiano?“.

Il calciatore meno votato, un po’ a sorpresa, è stato Kenan Yildiz col 13,2%. A pari merito Reijnders e Lookman col 26,3%, questo vuol dire che il più votato e, di conseguenza, l’addio più pesante alla Serie A sarebbe quello di Alessandro Bastoni.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Le big d’Europa sui gioielli della Serie A: quale sarebbe la perdita più pesante per il campionato italiano? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 13, 2025

Come si vede in alto, il difensore dell’Inter ha preso il 34,2% di voti.